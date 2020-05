Nu vreau să mă refer la conspiraţiile mondiale despre care se vorbeşte din ce în ce mai mult. Nici la disputele pe tema originii virusul, dacă a fost creat în laborator , sau a evoluat el natural, ca să ne strice nouă viaţa. Nici măcar la războiul dintre China şi SUA nu am să mă refer. Poate că serviciile secrete au răspunsuri la aceste întrebări. Noi însă, românii de rând, am constatat cu ochiul liber că la aceste chestiuni globale, am fost amestecaţi cu două acţiuni semnificative: am trimis afară braţe de muncă, şi am asistat la graniţă cum se întorc acasă infractorii autohtoni care acţionau în Anglia, Italia sau Spania.

Şi dacă noi, românii, nu participăm la conspiraţia mondială, avem totuşi câştigători, ce-i drept mai mici, pe plan local, la ”tragerea coronavirus”. Câştigători care nici măcar nu au imaginaţie, ci folosesc metode brevetate de-a lungul anilor. Dar care aduc câştiguri deloc de neglijat.

Am ajuns să numărăm zilele ca în armată sau ca la puşcărie. Câte au mai rămas până la izbăvitorul 15 mai, când, probabil, unii cred că fix la acea dată moare pandemia şi vom zburda din nou liberi. Nici vorbă. Se va mai relaxa pe ici pe acolo câte ceva. Dar ceea ce este foarte important, că această relaxare se va face obligatoriu cu masca pe faţă. Este aproape sigur că, imediat după 15 mai, purtatul măştilor în mijloacele de transport în comun, dar şi în spaţiile închise care vor începe să funcţioneze, va fi obligatorie.

Şi ca să porţi obligatoriu mască, la fel de obligatoriu este să o şi ai. Aici, Guvernul ne linişteşte. Vremurile în care medicii în spitale primeau la intrarea în serviciu o mască pe semnătură, pe care trebuiau să o folosească toată ziua, vremurile când un set de măşti se vindea pe internet cu preţuri mai mari decât hainele de firmă, au apus definitiv. Avem măşti!

Industria autohtonă a reuşit, după mai bine de o lună de la declanşarea pandemiei, uriaşa performanţă tehnică să producă măşti „Made in Romania”. Când zic măşti, mă refer la acea capodoperă de inginerie, care constă într-o bucăţică de hârtie sau bumbac ce se pune la gură şi nas şi se prinde pe după urechi cu două elastice. Numai o singură fabrică poate produce câteva sute pe zi. De asemenea, depozitele sunt pline ochi. La această oră, România dispune de peste 1,7 milioane de măşti în depozitele de stat, la care se mai adaugă alte milioane la magazinele private, care importă direct din China. Aşadar, măşti pentru toată lumea. Aşadar, purtarea lor poate deveni obligatorie după 15 mai.

Profesorul Străinu Cercel, victima măştilor?

Pe 23 aprilie, profesorul Adrian Străinu Cercel, directorul Institututlui de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti, este demis de către ministrul Sănătăţii din fruntea Comisiei științifice speciale anti-COVID constituită la Ministerul Sănătății. Oficial, profesorul a fost demis pentru că intenţiona să închidă în carantină toate persoanele de peste 65 de ani. Chiar să-i extragă pe oameni din familii şi să-i cazeze în spaţii special amenajate. A fost acuzat inclusiv de nazism.