Afacerea Magnitsky la Paris: Dmitry Klyuev, judecat pentru spălarea a 230 de milioane de dolari. După 20 de ani, cazul ajunge în instanță

La Tribunalul Judiciar din Paris se deschide luni un proces istoric, anunță Le Figaro. Dmitry Klyuev, un personaj-cheie în „Afacerea Magnitskiy”, este judecat pentru spălare de bani în formă agravată. Dosarul, instrumentat de Parchetul Național Financiar (PNF), dezvăluie o rețea internațională de corupție, morți suspecte și o fraudă colosală, de 230 de milioane de dolari, care a zguduit relațiile dintre Rusia și Occident.

După mai bine de două decenii de investigații private și comisii rogatorii internaționale, justiția franceză analizează astăzi ramificațiile locale ale uneia dintre cele mai mari fraude financiare din istoria post-sovietică a relațiilor dintre Rusia și Occident.

În centrul atenției se află Dmitry Klyuev (58 de ani), acuzat că ar fi arhitectul financiar din spatele deturnării a 230 de milioane de dolari din bugetul statului rus — bani care aparțineau inițial fondului de investiții Hermitage Capital, condus de Bill Browder.

Bill Browder, om de afaceri american devenit cetățean britanic, a fost cândva cel mai mare investitor străin în Rusia prin fondul său, Hermitage Capital.

În primii ani ai regimului Putin, Browder a susținut lupta împotriva oligarhilor corupți, însă situația s-a inversat dramatic când interesele sale au intrat în coliziune cu cercul de putere de la Moscova. Expulzat în 2005, el a devenit inamicul public nr. 1 al Kremlinului după ce a demascat mecanismul prin care companiile sale au fost furate și utilizate pentru o fraudă fiscală masivă.

Nu putem vorbi despre procesul de la Paris fără a menționa numele lui Serghei Magnitsky. Expertul contabil și avocatul lui Browder a fost cel care a descoperit frauda de 230 de milioane de dolari comisă de oficiali ruși din poliție și fisc.

În loc să fie protejat, Magnitsky a fost arestat chiar de anchetatorii pe care îi denunțase. După un an de detenție în condiții inumane, marcat de tortură și privarea de asistență medicală, Magnitsky a murit în 2009 într-o închisoare din Moscova. Moartea sa a generat „Legea Magnitsky”, adoptată de SUA și UE, care sancționează oficialii vinovați de încălcări ale drepturilor omului.

Ancheta condusă de PNF a stabilit că o parte din cele 230 de milioane de dolari a fost „albită” pe teritoriul francez. Deși Dmitry Klyuev este o figură discretă, probele arată că acesta a cheltuit cel puțin 2,1 milioane de euro în Franța între 2008 și 2012:

96.814 euro la bijutierul Boucheron din Courchevel;

17.183 euro la celebrul producător de porțelan Haviland din Limoges;

668.517 euro pe antichități și obiecte de artă achiziționate prin Peintures et Patrimoine.

Conform reglementărilor internaționale (Convenția de la Palermo), banii sunt considerați „spălați” dacă provin dintr-un cont care a recepționat fonduri frauduloase, principiu pe care se bazează și acuzarea în procesul de astăzi.

Procesul de la Paris se desfășoară sub umbra unor evenimente tragice. Ordonanța de trimitere în judecată notează că mai multe persoane implicate în acest circuit financiar au avut sfârșituri violente sau inexplicabile:

Oktai Gassanov (2007): Decedat din cauza unui stop cardiac suspect;

Semion Korobeinikov (2008): A căzut „accidental” de pe o clădire în construcție;

Serghei Magnitski (2009): Mort în închisoare după tortură;

Alexandre Perepilichniy (2012): Lansator de alertă care a furnizat probe despre conturile din Elveția, a murit otrăvit în apropierea Londrei.

Deși Klyuev este vizat de un mandat de arestare european emis pe 19 martie 2025, el rămâne de negăsit, fiind cel mai probabil protejat pe teritoriul Rusiei. Procesul se desfășoară în absența sa (in absentia), fiind prezidat de Peimane Ghaleh-Marzban, președintele Tribunalului Judiciar din Paris.

Sancțiunile posibile în Franța sunt:

Până la 10 ani de închisoare;

O amendă de 750.000 de euro;

Confiscarea definitivă a tuturor bunurilor imobile și mobile identificate pe teritoriul Franței.

În dosar, alte entități au fost deja sancționate, cum ar fi Danske Bank, care a plătit o amendă de peste 6 milioane de euro în 2024 pentru rolul său în acest circuit de spălare de bani.

Procesul de luni nu este doar despre recuperarea unor sume de bani, ci despre reprimarea impunității. Pentru Sir William Browder (înnobilat de Regele Charles al III-lea în 2024 pentru lupta sa anticorupție), acest proces reprezintă o victorie morală imensă și o demonstrație că justiția occidentală poate, în cele din urmă, să ajungă la cei care considerau că frontierele îi protejează de consecințele propriilor infracțiuni.