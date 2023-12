Descinderi DNA la Aeroportul Maramureș, pe baza unor suspiciuni de trucare a unui concurs

Conform informațiilor furnizate de presa locală, un cunoscut al directoarei de la Aeroportul Maramureș a fost recent angajat printr-un concurs trucat, în care s-a constatat că a copiat răspunsurile direct de pe telefonul mobil în timpul examenului.

În ciuda solicitărilor, directoarea nu a oferit niciun comentariu privind această situație.

Concurs trucat la Aeroportul Maramureș

În luna august a anului curent, actuala directoare a fost desemnată în funcție. Ea l-a înlocuit pe fostul director, care a ocupat această poziție doar pentru o perioadă de trei luni.

Anchetatorii au ridicat mai multe dosare de la Aeroportul Maramureș. Directoarea Ioana Daniela Stămătoiu a confirmat doar faptul că procurorii DNA fac percheziții. A mai spus că nu poate oferi detalii despre ce anume caută anchetatorii.

A copiat răspunsurile chiar de pe telefonul mobil

Daniel Alexandru Peter a fost angajat la Aeroportul Maramureș printr-un concurs, la care a copiat toate răspunsurile de pe telefonul mobil. Acestea ar fi fost primite de la nașa fiicei sale, care nu e nimeni alta decât directoarea generală Ioana Daniela Stămătoiu.

Mai mult, soția lui Peter este manager de audit în firma de contabilitate și auditare financiară pe care o deține directoarea.

Înainte de a se angaja la aeroport, Peter a deținut funcția de director de vânzări de telefoane mobile la firmele de tip Quickmobile.

Deși la proba scrisă candidații nu aveau voie cu telefoanele mobile, protejatul directoarei nu a respectat regula. El a început să copieze în văzul celorlalți candidați și a membrilor comisiei de examinare.

Directoarea de la Aeroportul Maramureș neagă că ar fi implicată

„Eu nu am fost implicată deloc în acest concurs. Este adevărat că am fost informată ulterior, dar nu am știut nimic. Dacă este real, nu înțeleg de ce nu l-au scos din sală. Însă e drept, îl cunosc pe Peter, nu suntem rude, (da, sunt nașa copilului), este foarte bine pregătit”, a spus directoarea pentru 2mnews.ro.

Peter a fost angajat la Aeroportul Maramureș pe postul de referent marketing. Salariul său ar fi fost de 5.000 de lei, mai mare chiar și decât cel al șefei serviciului de marketing.