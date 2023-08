Adriano Celentano a vorbit despre relaţia sa cu Toto Cutugno, dar și despre momentul în care a refuzat piesa „L’Italiano”. Artistul a declarat că a știut mereu că această melodie va avea succes, dar că nu a putut să o cânte.

„Nu am dormit toată noaptea – mi-ai spus – gândindu-te la succesul pe care îl vom avea, tu ca interpret şi eu ca autor. Melodia era foarte tare!!!”, scrie prietenul lui Toto.

Adriano Celentano a vorbit și despre momentul în care a refuzat melodia.

„Dar ceea ce m-a îndepărtat cel mai mult a fost fraza cea mai importantă: „Sunt un italian adevărat”. O frază de neînlocuit, pentru că tocmai pe ea se sprijină întregul eşafodaj al acelei mari opere. Iar eu, auzindu-mă spunând: „Sunt un italian adevărat”, simţeam că vreau să mă ridic”.

Adriano Celentano l-a refuzat pe Toto Cutugno

Celentano a mai spus că Toto Cutugno l-a rugat să cânte această piesă, dar că nu a simțit că este făcută pentru el. Acesta nu regretă decizia luată.

„Nu-i venea să-şi creadă urechilor”, scrie astăzi Celentano. A încearcat să-l convingă: „Dar nu înţelegi că asta este ideea, am scris-o cu gândul la tine, pentru că tu eşti un italian adevărat”. „Da, ştiu’ – i-am spus – ‘dar nu am chef să o spun eu însumi…” https://www.youtube.com/watch?v=TYtdYslLY9I

Relația dintre Adrian Celentano și Cutugno

Adrian Celentano a mai spus că Toto Cutugno îşi dorea să fie doar autorul , nu şi interpretul „L’Italiano”. Această piesă i-a adus faima lui Cutugno, dar și respectul pasionaților de muzică.

„Nu întotdeauna, dar uneori prea multă scrupulozitate se poate transforma într-o ratare mondială” şi îi face o promisiune: „Deşi tu ai cântat-o aşa cum aş fi cântat-o eu, astăzi, dacă ar trebui să o cânt din nou, aş cânta-o exact aşa cum ai cântat-o tu!. Ai fost şi vei rămâne, un mare artist de neuitat! Te iubesc. Adriano!”, a mai spus prietenul lui Toto Cutugno.

Adrian Celentano a fost cel mai bun prieten al lui Cutugno. Acesta a scris pentru Celentano melodii precum „Soli”, „Il tempo se ne va” şi ultima, „Ti lascio un amore”, care datează din 2016. Interpretul piesei „L’Italiano” a murit la vârsta de 80 de ani, la spitalul San Raffaele din Milano, potrivit News.

Toto Cutugno a cântat și: „Albatros” (1976), „Come ieri, come oggi, come sempre” (1978), „La mia musica”(1981) și „Azzura malinconia” (1986). Cutugno a venit în în România în 1993, la Festivalul Cerbul de Aur de la Braşov. Artistul declarase că este foarte legat de țara noastră.

„Sunt foarte legat emoţional de această ţară, pentru că am cunoscut mulţi români, cu care am lucrat şi am colaborat foarte bine. În România mă simt ca acasă”, spunea acesta.