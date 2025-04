Maestrul Gheorghe Zamfir, geniul naiului românesc. Cel mai cunoscut virtuoz al naiului s-a născut la Găești, la 6 aprilie 1941.

Gheorghe Zamfir a fost pasionat de muzica populară încă din copilărie. Pe 6 aprilie 2025, a împlinit 84 de ani.

Gheorghe Zamfir - vocația muzicii

Gheorghe Zamfir a revoluționat tehnica naiului. De asemenea, a fost un pasionat cântăreț la acordeon. A interpretat melodii la nai atât pe scena de la Olympia, Paris cât și pe alte scene ale lumii, precum cele din New York. Maestrul a trăit vreme de decenii în afara României. Melodiile sale interpretate la nai au ajuns să fie coloana sonoră a unor filme celebre.

Melodiile Maestrului au fost pe coloana sonoră a numeroase filme franceze produse de Gaumont. În unele dintre ele, a jucat inclusiv Jean Paul Belmondo. De departe cel mai mare film, pe a cărui coloană sonoră a fost muzica naistului român a fost Once upon a time in America, film din 1984.

Gheorghe Zamfir - vocația artelor

Gheorghe Zamfir și-a susținut doctoratul pe tehnica naiului, a scris mai multe cărți. Talentul său se vede nu numai în muzică. Maestrul a fost apreciat pentru poeziile sale dar și pentru picturile sale expresive. Ca și versurile, pictura insistă pe simbolistica națională, folosind culorile roșu, galben și albastru.

A visat cum va arăta Catedrala Mântuirii Neamului apoi a pictat imaginea din vis!

Gheorghe Zamfir a visat Catedrala Mântuirii Neamului în momentul când încă nu începuse pregătirea terenului pentru fundație. S-a trezit din vis și a pictat-o. Imaginea pe care a visat-o corespunde imaginii pe care o are astăzi Catedrala Mântuirii Neamului de lângă Palatul Parlamentului.

Ministrul de Externe Ștefan Andrei i-a pus în buzunar pașaportul pentru Franța!

Gheorghe Zamfir a mărturisit că Ministrul de Externe comunist Ștefan Andrei i-a pus în buzunar pașaportul pentru Franța. În România, izbucnise scandalul „Meditației transcendentale” Fusese o mișcare considerată clandestină care a existat în perioada 1977-1982.

El a mai dezvăluit și că tatăl său ar fi fost unul din primii iubiți ai viitoarei figuri centrale a regimului Ceaușescu, Elena Ceaușescu. Maestrul s-a întors după Revoluție în țară. A continuat să descopere talente în rândul tinerelor generații. Le-a cultivat și le cultivă pasiunea pentru nai, instrumentul Zeului Pan.