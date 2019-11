Actrița interpretează rolul „Veorica” din serialul Sacrificiul difuzat la TV. La cei 63 de ani pe care îi are, Adriana Trandafir a dezvăluit sacrificiul pe care îl face pentru acest serial – a ajuns să doarmă două-trei ore pe noapte. Însă nu se plânge, pentru că face ceea ce îi place. Acest rol a venit pentru Adriana Trandafir la momentul potrivit, după cum mărturisește. „Lucrurile vin la timpul potrivit. A venit timpul potrivit și pentru mine, iată, după ce am ieșit la pensie. În perioada în care toți prietenii îmi spuneau „cum, ai ieșit deja la pensie? Înseamnă că o să mori, ce o să faci, ce o să se aleagă de viața ta?”… iată că, Dumnezeu mi-a demonstrat prin acest cadou… întâlnirea cu Ruxandra Ion – că există viață și după pensie. Muncesc mai mult decât atunci când eram instituționalizată și mă gândeam la mult muncesc”.

Doarme foarte puțin pe noapte

Adriana Trandafir se trezește în fiecare dimineață la ora 4.00, iar la ora 6.00 deja este în drum spre Snagov, unde au loc filmările, care durează până aproape de ora 19.00. „Și ajungi acasă la 21.00 unde trebuie obligatoriu să fii și soție, și mamă, și gospodină, și, și, și… fapt pentru care trebuie să le fac și pe astea. Și întotdeauna, înspre ora 1.00 și ceva de dimineață reușesc să adorm, să învăț și textul pentru a doua zi”, a mărturisit acrița Adriana Trandafir.

Adelina Pestrițu, Limba Română și covorul roșu din Los Angeles

Adelina Pestrițu a pășit pe covorul roșu din Los Angeles, unde a primit trofeul pentru „Cel Mai Bun Influencer din România”, în cadrul Galei „E! People’s Choice Awards 2019”. Deși se afla peste Ocean, la un astfel de eveniment, Adelina Petrițu a decis să vorbească în Limba Română pe covorul roșu. „Mi-am dorit foarte mult ca acest interviu să fie în limba mea maternă. Am vrut să ştie şi cei de pe covorul roşu ce limbă frumoasă avem. Totodată, a fost şi o oportunitate ca România să câştige câteva bile albe. Sincer, având în vedere că am avut şi foarte multe emoţii, cu siguranţă că stâlceam engleza. Am preferat ca voi cei care mă urmăriţi să înţelegeţi ce vreau să transmit. Nu vreau să pretind că sunt vreo expertă a limbii engleze. Fac meditaţii şi mă străduiesc să vorbesc destul de corect”, a explicat Adelina Pestriţu.

Dorian Popa, mesaj către fani: Momentan nu pot să devin tată!

Nu mai este niciun secret faptul că Dorian Popa se iubeşte de mulţi ani cu Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, iar totul merge cum nu se poate mai bine între ei. Marea întrebare a fanilor este când va veni și copilul, când îl vor vedea pe Dorian Popa, tătic. El spune că momentan nu poate să facă copii pentru că ia suplimente nutritive care îl determină să nu fie apt din acest punct de vedere. „Eu făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”, a declarat Dorian Popa. De asemenea, vedeta vrea să-i ofere copilului său tot ceea ce el nu a primit din partea tatălui său, artistul neavând o relaţie foarte bună cu acesta

