Adriana Bahmuțeanu se pregătește de cel mai important eveniment. „Poate facem nunta și botez în același timp”

Adriana Bahmuțeanu a început deja pregătirile pentru nunta cu George Restivan. Acesta a știut din prima zi că ea este aleasa și a cerut-o în căsătorie. Fosta soție a lui Prigoană speră să devină mama și să facă botezul în același timp.

Cei doi au început deja să caute localuri și lăutari,iar Taraful lui Viorel Bogățeanu, adică finul Anamariei Prodan, va ține invitații pe ringul de dans.

„Sunt într-o lună de miere permanentă, vreau să fac o petrecere, la care să mă distrez cu toți prietenii mei, să dansam pe mese, că sunt fericită! La primăvară așa, cred că facem! Soțul vrea să facem nunta repede, ne uităm după localuri. Ginerică vrea aici că-i place în România. Să-i cânte Viorel Bogățeanu așa o melodie din în zona Banatului că el e de acolo. Cu formația am vorbit! Vreau să mă simt bine, în jur de 100-150 de persoane vor fi. Mi-ajunge cu fițele cu fonfleurile, m-am săturat!”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Bahmuțeanu vrea să devină mamă din nou

Adriana Bahmuțeanu a mai declarat că visează să devină mămică și ca dorința ei să se întâmple anul acesta. „Îl iau pe Viorel cu taraful și la botez! E an cu surprize ăsta! Încă nu sunt gravidă, dar urmează! Ce o vrea Dumnezeu! Poate facem nunta și botez în același timp!”, a dezvăluit bruneta la Antena Stars.

Cum și-a cunoscut Adriana Bahmuțeanu iubitul

Iubitul Adrianei a povestit că a văzut-o pe fosta soție a lui Silviu Prigoană într-o filmare a lui Carmen Harra și că a vrut să o cunoască. Acesta a recunoscut că a fost dragoste la prima vedere.

„Carmen Harra este cea care ne-a făcut cunoștință, întâmplător. Eu am pus ochii pe Adriana, mă uitam la un live pe net de al doamnei Carmen Harra, prin primăvară așa, și atunci am zis să merg la București cu un pachet să-l duc. M-am oferit eu că am o treabă pe la București, dar eu vroiam să mă bag în seamă cu Adriana! M-am uitat la video-urile ei unde spunea că nu mai sunt meșteri în țara asta să-i bată un cui și atunci mi s-a aprins beculețul! Hai că merg la Bucuresti că aș vrea s-o cunosc!”, a declarat George Restivan.