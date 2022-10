Adriana Bahmuțeanu va purta, din nou, rochia de mireasă. A fost anunțată data nunții cu americanul George Restivan

Adriana Bahmuțeanu se va îmbrăca, din nou, cu rochia de mireasă. Femeia are o relație cu americanul George Restivan care a cerut-o în căsătorie chiar la prima lor întâlnite. Bărbatul, originar din California, a venit, special, pentru ea în România.

Așadar, cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere pe Adriana Bahmuțeanu. Femeia nu se aștepta să primească o astfel de propunere pe trotuarul din fața casei sale. Cei doi s-au logodit, după trei luni de relație, în luna iulie. După acest eveniment, toată lumea așteaptă și marele eveniment. Totuși, fosta soție a lui Silviu Prigoană pare să nu se grăbească cu organizarea nunții.

De ce nu a început Adriana Bahmuțeanu pregătirile de nuntă

Planurile cuplului au fost stricate de criza energetică cu care se confruntă întreaga lume. Acesta este și motivul pentru care Bahmu a hotărât să amâne nunta. Așadar, evenimentul ar putea să aibă loc în primăvara anului 2023. În acest context, ea a mai spus că petrecerea nu va avea loc în America pentru cei doi au mai mulți prieteni în România.

„Nunta o să fie! Acuma cu criza financiară, cu facturile, scumpirea la energie, e complicat. Ce ne facem dacă ne vine o factură de aia de sute de mii de euro? Așteptăm să treacă criza financiară! În primăvară jucăm la nuntă, să treacă criza facturilor! Nu vrem nuntă cu stres, că trebuie să stingem lumina la ora 10! O să facem o petrecere frumoasă, să ne simțim bine!”, a spus femeia.

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și George Restivan

Povestea de dragoste dintre cei doi a început după ce americanul a văzut-o pe vedetă într-un fimuleț al clarvăzătoarei Carmen Harra. Mai mult decât atât, ea chiar va fi nașa lor. În acest context, bărbatul a mărturisit că după ce a văzut-o pe Bahmu și-a dat seama că vrea să o cunoască.

„Carmen Harra este cea care ne-a făcut cunoștință, întâmplător. Eu am pus ochii pe Adriana, mă uitam la un live pe net de al doamnei Carmen Harra, prin primăvară așa, și atunci am zis să merg la București cu un pachet să-l duc. M-am oferit eu că am o treabă pe la București, dar eu vroiam să mă bag în seamă cu Adriana! M-am uitat la video-urile ei unde spunea că nu mai sunt meșteri în țara asta să-i bată un cui și atunci mi s-a aprins beculețul! Hai că merg la Bucuresti că aș vrea s-o cunosc!”, a declarat George Restivan, potrivit RomâniaTV.