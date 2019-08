UPDATE. Candidatul Adrian Zuckerman, diplomat cu origini românești, trezea speranțele unei cooperări și colaborări și mai bune cu Statele Unite. Din această cauză știrea a stârnit interes și comentarii diverse pe marginea faptului că senatorul democrat Bob Menendez (de New Jersey) a anunțat în urmă cu trei săptămâni, pe 25 iulie, că două nominalizări, printre care și cea a lui Adrian Zuckerman, au fost stopate pentru moment, până la primirea unor răspunsuri de la Casa Albă.

„Pentru domnii Zuckerman și Manchester (o altă persoană nominalizată pentru o poziție în aparatul diplomatic american) avem o cerere în curs cu privire la anumite acuzații de hărțuire sexuală și un mediu de lucru ostil, așa că sunt recunoscător că președintele comisiei de politică externă a fost de acord cu retragerea acestor propuneri până când Casa Albă va răspunde cererii mele de verificări suplimentare din partea Securității Diplomatice. Dacă voi primi răspunsul la această cerere de verificări suplimentare, cele două propuneri vor putea fi discutate la ședința de la începutul lunii septembrie”, a explicat senatorul Bob Mendez.

Ședința va avea loc în 9 septembrie și se pare că, după audierea finală, decizia va fi favorabilă lui Adrian Zuckerman pentru că nu există probe concludente pentru acuzațiile ce i se aduc. O sursă credibilă, de la care am încercat să obțin motivul pentru care senatorul Bob Mendez se opune cu vehemență acestei nominalizări, mi-a dezvăluit că la mijloc este un conflict din tinerețea celor doi, iar acum senatorul democrat îi plătește o poliță. În opinia sa, lucrurile se știu la nivelul senatorilor și că Zuckerman va fi validat.

Adrian Zuckerman, propus pentru postul de ambasador al SUA la București, a fost respins de Senat american, după audieri.

O propunere blocată mereu la Senat

Președintele SUA l-a propus pe Adrian Zuckerman, avocat în domeniul imobiliar din New York, în urmă cu un an, însă propunerea nu a fost aprobată până acum de Senat. Din motive procedurale, discuțiile au fost amânate în ianuarie 2019 și au fost reluate recent.

În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română.

De profesie avocat, Adrian Zuckerman a fost admis în baroul din New York în anul 1984, în prezent fiind partener al firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Acesta a activat peste 30 de ani în reprezentarea unor companii de imobiliare multinaţionale, naţionale şi locale. Zuckerman a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Consiliului pentru activităţi imobiliare. De asemenea, este membru al unei comisii din cadrul Kids Corp., o organizaţie non-profit care ajută copiii defavorizaţ din Newark, New Jersey.

Anterior, a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.

Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

