Adrian Năstase, dezvăluiri despre privatizarea Petrom. Deciziile greșite ale statului român

Fostul premier PSD, Adrian Năstase, pe vremea căruia a fost privatizată compania Petrom, prin vânzarea a jumătate de acțiuni către OMV, a făcut o serie de comentarii legat de acest subiect. În emisiunea lui Robert Turcescu, „Sub semnul întrebării”, Adrian Năstase a explicat în ce context a fost privatizată compania Petrom și de ce a greșit statul român, ulterior.

Potrivit spuselor fostului premier, în momentul privatizării, Petrom avea un număr foarte mare de angajați, în jur de 60.000, reprezetați de sindicate foarte puternice. Însă compania pierdea zeci de miliarde de lei din activitatea pe care o desfășura. Pe de altă parte, OMV, compania care a preluat Petrom, avea 6.000 de angajați și prelucra, cu profit cantități de 5 – 6 ori mai mari de petrol. În aceste condiții, a spus Adrian Năstase, privatizarea companiei a fost una din soluțiile la îndemână pentru a scăpa de o gaură neagră.

Întrebat de Robert Turcescu dacă decizia de privatizare a fost influențată politic, dat fiind că România era în proces de negociere a aderării la Uniunea Europeană, fostul premier a confirmat, fără a da prea multe detalii. El a spus doar că a cântărit și factorul politic, într-o oarecare măsură. El a spus că este foarte greu de diferențiat, cât a fost decizie economică și cât de natură politică

„Mi-e foarte greu să dau procentaje. Au contact aspectele economice, dar și unele de natură politică. După 1989 am avut o economie mult rămasă în urmă deoarece statul a decis să plătească datoriile externe, iar vreme de 10 ani nu s-a mai investit în modernizare. (…) Economia României nu era o economie funcțională de piață, așa cum este văzută în accepțiuna Băncii Mondiale, a FMI sau a Statelor Unite. Iar acest lucru bloca investițiile străine în România”, a explicat Adrian Năstase.

Potrivit spuselor sale, Petrom a intrat pe lista de privatizări negociate de Traian Băsescu cu Banca Mondială în timpul guvernului Mugur Isărescu.

Explicațiile lui Adrian Năstase despre privatizarea Petrom

Adrian Năstase a mai relatat că privatizarea Petrom s-a făcut prin lege adoptată în Parlament, iar multe din aspectele contractului au fost consulatate de parlamentarii care au votat legea. Fostul premier a explicat că a fost nevoie de o lege deoarece era un contract de privatizare special, atipic, foarte complex. Chiar și așa, a explicat el, privatizarea Petrom a fost cercetată de o comisie parlamentară, în 2008, când s-a stabilit că toate aspectele cercetate sunt în conformitate cu legea și nu a fost descoperit nimic în neregulă.

În prezent, a mai spus Adrian Năstase, ar fi nevoie de o cercetare, într-o comisie de anchetă parlamentară, a clauzelor ce trebuiau respectate de OMV, prin contractul de privatizare.

„Mi-e greu să spun dacă toate clauzele din contractul de privatizare au fost respectate. Cred că pentru acestea ar trebui inființată o comisie de anchetă care să investigheze post-privatizarea Petrom. Cred că ar merita să ne uităm cu atenție la contractele de privatizare, dacă s-au respectat”, a declarat fostul premier.

Năstase a precizat că statul nu a urmărit, nici în cazul Petrom și nici în alte cazuri, dacă au fost respectate clauzele asumate prin contractele de privatizare. Mai mult, anumite instituții cu atribuții în acest domeniu au fost slăbite prin diferite decizii guvernamentale greșite.

Deciziile proaste ale statului român, în cazul OMV Petrom

Tot în acest context, a deciziilor guvernamentale greșite, Adrian Năstase a nominalizat cedarea unui pachet de 20% din acțiunile pe care statul le deținea la OMV Petrom după privatizare (49%) către Fondul Proprietarea. Mai departe, Fondul Proprietatea a vândut acțiunile pe care le-a primit gratuit, unor entități private.

„Statul român a deținut și «acțiunea de aur», cinci ani, ceea ce îi dădea dreptul să aibă un punct de vedere în luarea deciziilor. Dacă am fi avut în continuare cei 49%, am fi primit aproape jumătate din dividende. Statul român a cedat jumătate din acțiunile pe care le deținea către Fondul Proprietarea care le-a vândut, iar dividendele merg către persoane particulare. Vrem un stat slab, avem un stat slab”, a subliniat Adrian Năstase, în emisiunea lui Robert Turcescu, Sub semnul întrebării, la B1 TV.