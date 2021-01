Adrian Severin scrie, într-un text preluat pe blog de Adrian Năstase, despre cazul lui Robert Roșu. Avocatul condamnat în Dosarul „Ferma Băneasa”. Subiectul analizei lui Adrian Năstase îl vizează și pe judecătorul Ionuț Matei, de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Adrian Severin, despre cazul lui Robert Roșu

„CSM trebuie sa apere independenta justitiei facand curatenie in propria curte, iar nu in cea a avocatilor

Recent lumea dreptului a fost socata de stirea ca un avocat (pe numele sau Robert Roșu) a fost condamnat la inchisoare pentru vina de a-si fi asistat clientii la punerea in executare a unor hotarari judecatoresti definitive, precum si de aceea ca judecatorii care pronuntasera respectivele hotarari (nomina odiosa) au fost chemati de DNA sa depuna o asa zisa marturie prin care sa isi justifice concluziile, acceptand ca ele ar fi, de fapt, nelegale si netemeinice”, scrie Adrian Severin.

„Socul a fost cu atat mai mare cu cat judecatorii cu pricina au fost citati fara a exista nici un indiciu ca hotararea, transformata in corp delict, ar fi fost produsul unei fapte penale ori al unei presiuni externe ilegitime, iar avocatul in discutie, contrar jurisprudentei CEDO, a primit condamnarea, dupa ce fusese achitat in prima instanta, direct in apel, fara sa se fi administrat probe noi.

Completul ICCJ care a patronat acest oribil abuz judiciar, pronuntand o decizie esential nelegala si vadit netemeinica, a fost format din magistratii (doi judecatori si un procuror care de ani buni judeca fara sa fi depus ca judecator juramantul cerut de lege) Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie.

„Era de așteptat o poziție a CSM”

Produsul acestuia, care a inglobat si abuzul DNA constand in atingerea adusa independentei judecatorilor cu privire la hotararile pronuntate de ei, a generat o sumedenie de critici publice nu numai din partea avocatilor, dar si din aceea a unor actuali si fosti magistrati, precum si din mediile academice”, mai precizează fostul premier.

„In acest context era de asteptat o pozitie a CSM, in discutie fiind dreptul la aparare si principiul egalitatii armelor, dar si independenta judecatorilor, cu toate esentiale pentru functionarea statului de drept.

Ocazia era excelenta pentru a se verifica informatiile foarte consistente privind comportamentul abuziv al judecatorului Ionut Matei, ajuns la cotele notorietatii, precum si situatia procurorilor transformati in judecatori ale caror acte sunt nule in masura in care la intrarea in sfera puterii judecatoresti nu au depus juramantul cerut de lege (cazul judecatoarei Florentina Dragomir)”, a mai scris fostul prim-ministru al României.

„A critica abuzurile a trei magistrați înseamnă a atenta la independența justiției”

„Cand colo ce sa vezi?! Cu un tupeu de mafiot, membrii ‘completului negru’ inainte pomeniti au sesizat ei CSM pretinzand ca ‘atacul fara precedent impotriva judecatorilor de la cea mai inaltainstanta reprezinta un atentat la independenta justitiei…’ al carui ‘scop il constituie intimidarea si crearea unei stari de temere in randul magistratilor de la toate instantele si parchetele’. Cu alte cuvinte, a critica abuzurile a trei magistrati inseamna a atenta la independenta justitiei.

A denunta violarea principiilor care fundamenteaza un proces echitabil de un trio ce seamana mai mult cu un pluton de executie decat cu o instanta judecatoreasca, inseamna a-i intimida pe toti magistratii romani. Ionut Matei este esenta statului de drept. Florentina Dragomir este independenta justitiei incarnata. Drept pentru care CSM ar trebui sa apere justitia decretand interzicerea libertatii de expresie a celor care nu fac parte din autoritatea judecatoreasca a carei suprastructura institutionala este. Increderea in actul de justitie se apara prin ascunderea gunoaielor magistraturii sub presul criticilor amutite”, a mai afirmat Adrian Severin.

Întreaga postare poate fi citită aici.