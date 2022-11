Adrian Mutu, nemulțumit de organizatorii meciului FCSB – Rapid (3-1): „Doar la noi vezi asta”. Video

Adrian Mutu (43 de ani) a vorbit, la finalul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, 3-1, despre ceea ce s-a întâmplat în tribune. El s-a arătat nemulțumit că suporterii echipei sale au fost separați și nu li s-a permis să ocupe întreaga peluză care le-a fost atribuită. Tehnicianul a apreciat că genul acesta de măsuri nu-și au locul la un joc de fotbal și nici nu fac bine.

„Astea sunt lucruri care nu îmi plac. Pe teren a fost un spectacol, ambele echipe au luptat pentru suporterii lor. Dar să pui suporterii noștri la inelul 3, unii într-o parte, alții în alta… Mi se par niște glumițe aiurea. În mod normal ar fi trebuit să stea în spatele porții. Probabil spectacolul era mult mai frumos, o propagandă mai bună pentru fotbalul românesc”, a declarat Adrian Mutu.

Potrivit spuselor sale, spectacolul sportiv are de pierdut deoarece suporterii echipei adverse nu sunt lăsați împreună.

„Când te uiți la televizor și vezi o peluză goală și galeria adversă pusă în colțuri, astea mi se par niște găinării despre care nu merită să vorbim. Doar la noi vezi asta. Eu pe unde am jucat nu am văzut astfel de lucruri. Încercăm să aducem un plus de diplomație în declarații, pentru a sta în spiritul sportivității. În sport nu e vorba despre câștigător sau pierzător. E mult mai mult în spatele etichetelor. Nu e în regulă. Astea sunt doar găinării. Cred că a fost o decizie total aiurea, de prost gust și neinspirată”, a spus Adrian Mutu la conferința de presă de după meci.

Astfel, suporterii echipei Rapid au primit, din partea clubului, 2.400 de bilete, 5 la sută din capacitatea Arenei Naționale. Înainte de începerea partidei, giuleștenii au anunțat că și-au mai procurat tichete și la tribuna a doua. Însă cei de la FCSB au decis să repartizeze grupul de suporteri rapidiști la inelul 3, precum a fost pusă și galeria, în peluză.

Meciurile cu cel mai mare număr de spectatori în tribună

Potrivit anunțului de la stația de amplificare a Arenei Naționale, pe stadion au fost 31.233 de spectatori. Astfel, meciul dintre FCSB și Rapid a înregistrat cel mai mare număr de spectatori, în tribună, din acest sezon, în Liga 1.

Numărul spectatorilor la derby-ul de pe Arena Națională depășește cu mult pe cel de la meciul Universitatea Cluj – CFR Cluj, disputat cu 24.500 de spectatori în tribune. Până în prezent, acesta ocupa primul loc în topul celor mai urmărite meciuri din Liga 1.

La un alt derby local, între U Craiova 1948 și Universitatea Craiova, au asistat 23.211 de fani. Iar singurul meci din acest sezon în care numărul spectatorilor din tribune a mai depășit 20.000, a fost cel disputat între Universitatea Craiova și FCSB, la care au asistat 21.100 de spectatori.