Adrian Mutu, în stare de șoc după ce Rapid a fost spulberată de Farul. Explicații după un meci de pomină

Rapid a înregistrat cea mai dură înfrângere de după Revoluție, în campionat, după ce a fost masacrată, sâmbătă, în deplasare, de Farul, scor 2-7. O victorie de pus în ramă pentru echipa lui Gheorghe Hagi, iar pe de altă parte, un eșec ce nu poate fi explicat cu ușurință, pentru oaspeți. Singura satisfacție a „alb-vișiniilor” este legată de piedica pe care au pus-o indirect celor de la FCSB, în cursa pentru titlul din Liga I.

Adrian Mutu: „E un rezultat care te zgârie pe orgoliu”

„A fost o seară de coșmar pentru noi, o seară neagră. Cred că rezultatul spune totul. Nu mai e nimic de spus. Am început jocul cum nu se putea mai prost, în secunda 30 s-a dictat penalty contra noastră. Sunt prea puține lucruri de spus. Pe lângă faptul că Farul are calitate, are jucători buni, noi am mai făcut și cadouri.

E un rezultat care te zgârie pe orgoliu, care te lovește și mai multe nu sunt de spus, pentru că mai mult decât arată tabela de marcaj ce putem zic”, a spus Adrian Mutu.

„Au fost și greșeli personale. Eram minutul 30 și noi nu puteam să oprim iureșul ăsta al Farului. Mai multe nu sunt de spus. Nimănui nu-i convine acest rezultat. Nici mie, nici jucătorilor. Suntem toți foarte supărați și o să analizăm să vedem ce s-a întâmplat. Să nu uităm că tot acești băieți au reușit să învingă FCSB și CFR Cluj.

Câteodată, fotbalul te aduce cu picioarele pe pământ. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să vedem ce am greșit. S-au întâmplat și la case mai mari astfel de meciuri.

L-am schimbat pe Ioniță, pentru că am trecut la un sistem cu 3 mijlocași. Farul avea superioritate pe zona centrală, pentru că extremele intrau în spatele mijlocașilor, mă refer la Mazilu și Munteanu. Am încercat să oprim aceste culoare unde ei își făceau jocul”, a mai precizat tehnicianul giuleștenilor.