Alexandru Mihăilescu a fost arestat pe loc după ce a încercat să vândă droguri de risc ridicat mai multor ofițeri sub acoperire.

Instanța l-a condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare.

Alexandru Mihăilescu era monitorizat de aproape doi ani de către DIICOT sub suspiciunea că vindea droguri în Bucureşti, Piteşti şi Curtea de Argeş. Urmărirea a început din aprilie 2017, atunci când la DIICOT Piteşti s-a înregistrat un denunţ împotriva acestuia pentru trafic de droguri. La câteva luni de la începerea cercetărilor, în anturajul lui Alexandru Mihăilescu a fost introdus un investigator sub acoperire, care a cumpărat mai multe cantități de droguri de la acesta. Apoi, a urmat flagrantul, când Mihăilescu vindea cocaină.

”Prin rechizitoriul emis la data de 27.02.2019 de Parchetul de pe lângă ÎCCJ-D în dosarul de urmărire penală nr.140D/P/2017, înregistrat pe rolul Tribunalului Argeș sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. În actul de sesizare al instanței, s-a reținut, în esență că, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul …a vândut la datele de 14.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, respectiv 06.02.2019 investigatorului sub acoperire și colaboratorului acestuia cantitatea totală de 6,27 grame de cocaină în schimbul sumei totale de 5.250 lei (la data de 14.01.2019 a vândut cantitatea de 1,70 grame de cocaină contra sumei de 1.400 lei, la data de 23.01.2019 a vândut 2,65 grame de cocaină contra sumei de 1.950 lei, la data de 30.01.2019 a vândut cantitatea de 1,92 grame de cocaină contra sumei de 1.900 lei, iar la data de 06.02.2019 a vândut investigatorului sub acoperire și colaboratorului acestuia cantitatea de 2,32 grame cocaină la prețul de 1.900 lei) și totodată a deținut, tot la data de 06.02.2019, asupra sa cantitatea de 0,67 grame cocaină în vederea comercializării, iar la imobilul unde locuia fără forme legale a deținut cantitatea de 24,72 grame de cocaină destinată vânzării”, se arată în acte, conform Cancan.

