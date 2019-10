Adrian Mutu a vorbit în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe gsp.ro, despre problemele financiare cu care s-a confruntat în ultimii ani. Fostul atacant a spus că are resurse care să trăiască bine, dar trebuie să muncească, pentru că nu-și permite să stea toată viața în vacanță. „Briliantul” a pierdut 3 milioane de euro în urma unei afaceri pe care a avut-o alături de Adrian Marțian.

„Povestea cu Chelsea e încheiată de mult. Casa de la Miami nu am vândut-o să dau banii lui Chelsea… Eu nu i-am despăgubit deloc. Casa s-a vândut pentru că am divorțat de Consuelo. Am făcut partajul. Nu m-am apucat de antrenorat pentru bani. M-am apucat din pasiune. Am fost și președinte sau director general, dar eu am vrut să fiu antrenor.

Depinde la ce nivel vreau să trăiesc. Am patru copii. Dacă vreau să stau doar pe bărci și prin vacanțe e mai greu. Am avut și yacht. Acum nu-și mai permite nimeni care nu mai lucrează să stea în lux. Eu am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală.

Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodisel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit am bani”, a afirmat Mutu.

