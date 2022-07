Dosarul „Manole” – Amintiri din Epoca de Aur. Cum se trăia pe vremea lămpii cu gaz și a cozilor uriașe la mâncare. Video

Imediat după terminarea facultății, Irina Dumitriu a încercat să obțină repartiție în București, lucru extrem de dificil în epocă dat fiind că aveai nevoie de dosar „curat”. Într-o primă fază a fost angajată la o fabrică din Balotești, comună din proximitatea Capitalei.

Chestionată de jurnalistul Dan Andronic cum a reușit să ajungă într-o instituție de elită, dat fiind faptul că era ceva extrem de dificil în epocă, invitata a explicat: „Dacă nu ajungeam direct pe mâna academicianului Costin Murgescu probabil că nu aș fi fost acceptată (n.r. – la Institutul de Economie Mondială) pentru că, în general, la angajare, toți trebuiau să treacă pe la tovarășul director adjunct Vasile. Era cel care îți analiza dosarul, dacă e corespunzător sau nu unui asemenea institut cu renume, cu relații cu străinii, cu deplasări, eventual, în străinătate”.

Cum funcționa turnătoria pe linie de partid

„Eu, în anul 2009, am depus cerere la CNSAS pentru dosarul meu și al tatălui meu, care era deja decedat. Dar eu, în condițiile în care în 1985 am optat să divorțez formal ca soțul meu să își depună singur cerere de emigrare în SUA, după care au urmat 5 ani în care o securistă oficială i-a spus profesorului Murgescu că nu e de acord ca eu să plec la Moscova, la institutul de acolo, pentru că eu continui să conviețuiesc cu fostul soț care are acte depuse de emigrare în SUA.

Deci eu nu pot să cred că n-am avut dosar de urmărire, deși mi s-a dat răspuns că nu s-a găsit (n.r. dosar de urmărire pe numele meu)”, a mărturisit Irina Dumitriu în podcastul Evenimentul Istoric.

La Institutul de Economie Mondială se tremura de frig

Restricțiile severe și raționalizarea resurselor (alimente, gaz, benzină, energie electrică) instituite de Ceaușescu prin decret de stat au dus la scăderea rapidă a nivelului de trai. Mai dureros a fost efectul psihologic al măsurilor dictate de comuniști. Mulți istorici consideră că anii 80 au făcut din nemulțumirea populației un efect subliminal care în final, a dus la căderea regimului.

Deși Institutul la care lucrau Irina Dumitriu, Mugur Isărescu și colegii lor avea un statut privilegiat, iana se tremura bine de frig, rememorează invitata. Greu de uitat erau și cozile nesfârșite la alimente de bază (te așezai la coadă fără să știi ce se dă) sau lumina luată seara timp de mai multe ore. Cercetătoarea a mărturisit că și-a depus actele alături de soțul ei în vederea emigrării.

