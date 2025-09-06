International Adolescent de 17 ani arestat în Franța. Pregătea atacuri jihadiste asupra Palatului Elysee, Parlamentului European și ambasadelor Israelului, SUA și Regatului Unit







Serviciile secrete franceze au arestat, vineri, în orașul Le Mans, un adolescent de 17 ani suspectat că pregătea mai multe atentate jihadiste pe teritoriul Franței.

Potrivit informațiilor transmise de agenția EFE și confirmate de surse judiciare, printre țintele vizate se aflau Palatul Elysee, Parlamentul European, ambasada Israelului și mai multe instituții media din Paris.

Cazul, care a șocat opinia publică franceză, se înscrie într-un trend îngrijorător pentru autorități: în 2025, 14 minori au fost deja inculpați pentru acuzații de terorism, mulți dintre ei radicalizați prin internet și rețelele de socializare.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul din Le Mans a intrat în vizorul serviciilor de securitate după ce mai multe semnale de monitorizare digitală au sugerat implicarea sa în activități suspecte.

În timpul percheziției efectuate la domiciliul său, autoritățile au găsit bucăți de hârtie pe care erau trecute țintele potențiale ale atacurilor:

Palatul Elysee din Paris — reședința oficială a președintelui Emmanuel Macron

Ministerul Apărării și Ministerul de Interne

Parlamentul European de la Strasbourg

Ambasada Israelului

Ambasada Statelor Unite

Ambasada Regatului Unit

Sediile mai multor instituții media din Paris

Mai multe școli din regiunea Le Mans

Totodată, anchetatorii au descoperit o declarație scrisă prin care adolescentul jura credință grupării jihadiste Statul Islamic (SI). Această descoperire este considerată o dovadă-cheie pentru procurori, indicând intenții clare de radicalizare și asociere cu o organizație teroristă internațională.

Avocatul minorului a confirmat pentru France Info că tânărul „are partea sa de responsabilitate”, însă a încercat să îl apere invocând faptul că este minor, elev și nu are antecedente penale.

„Este cineva care probabil, la un moment dat, s-a văzut implicat într-un anumit angrenaj”, a declarat avocatul său, sugerând că radicalizarea s-ar fi produs prin influențe externe și prin interacțiuni online.

Cu toate acestea, anchetatorii susțin că probele descoperite la domiciliu, în special declarația de loialitate față de Statul Islamic, demonstrează o implicare activă și nu doar o simpatie superficială față de grupările jihadiste.

Cazul adolescentului din Le Mans nu este unul izolat. Potrivit datelor Ministerului de Interne, 14 minori au fost arestați și inculpați pentru terorism de la începutul anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anii anteriori.

Specialiștii în securitate avertizează că radicalizarea tinerilor se produce tot mai frecvent în mediul online, prin: