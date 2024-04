Monden Adi Minune, garaj de milioane. Câte mașini are de fapt celebrul manelist







Adrian Minune este unul dintre cei mai faimoși maneliști, drept urmare are și un garaj pe măsură. Pasionat de mașini puternice sau mai bine zis de ”aspiratoare de femei”, manelistul și-a cumpărat mai multe. Mai ales că banii nu sunt o problemă pentru el. Drept urmare, este fericitul posesor al unui Lamborghini Aventador Roadster care valorează peste 100.000 de euro.

De asemenea acesta mai are și un Ferrari alb care are o valoare de piață de 200.000 de euro. Totodată mai deține un Ferrari California, care costă aproximativ 150.000 de euro. Dar mai deține și un Lamborghini argintiu, perla coroanei, care a costat 300.000 de euro.

Garaj demn de o vedetă potentă financiar

De asemenea chiar la începutul lunii martie, manelistul a mai făcut o achiziție specială. Vorbim despre un bolid cabrio de 200.000 de euro, mai exact un Mercedes. Nici nu l-a cumpărat bine că l-a dus la tuning, și a mai dat alți 3.000 de euro pentru ca mașina să fie după gusturile sale. De altfel, manelistul este foarte darnic și cu membrii familiei sale.

Astfel că acum 4 ani, de ziua fiicei lui i-a cumpărat acesteia o mașină al cărui preț pornește de la 70.000 de euro. Pe de altă parte, când vine vorba despre a spune exact câte mașini are, Minune se cam ferește să le numere.

”Am atâtea mașini cât îmi permit”

”13 mașini nu am avut niciodată, dar am atâtea mașini sau câți bani am dat pe mașini, atât cât să îmi permit! Ăsta este răspunsul! E ciudat, dar ăsta este răspunsul. Am atâtea mașini, cât îmi permit pentru luxul unui artist” a spus manelistul al o emisiune televizată. Cert este că deși are multe mașini, una mai scumpă ca alta, a avut și accidente.

Mai exact cu Ferrari California, Minune s-a ciocnit cu o șoferiță căreia nu i-a dat prioritate. De altfel atunci a rămas și fără permis pentru două luni.