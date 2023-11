Averea uriașă a lui Adi Minune. Manelistul a decis să se retragă din muzică

Adi Minune este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele din România. Se speculează că averea lui este în top 3 al maneliștilor bogați. Și nici nu avea cum să fie altfel, având în vedere că Minune a fost dintotdeauna un om cumpătat. A știut să facă investiții profitabile, s-a ținut departe de scandaluri și a avut grijă ca familia lui să rămână unită.

Drept urmare în acest moment al vieții, manelistul se poate lăuda cu 15 vile și 13 mașini, dintre care una este Ferrari. Pe de altă parte, la fel ca și alți cântăreți de muzică de petrecere și Adi Minune a decis să se implice în afaceri imobiliare. Așa că și din acea zonă mai vin niște milioane de euro.

Și nu e de mirare, având în vedere că manelistul a făcut bani frumoși din muzică. El a recunoscut că la o petrecere în SUA în anul 2002 a luat la o singură cântare 60.000 de dolari.

Marile câștiguri are lui Minune au venit din afaceri

În rest, Adi Minune nu a cântat niciodată pe mai puțin de câteva mii de euro doar pe dedicații. În afara banilor dați pentru prestația lui. Pe de altă parte, cântărețul spune că de fapt marile câștiguri au venit din afaceri.

”Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați. Ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!” A recunscut în urmă cu ceva timp manelistul.

Acesta a adăugat că la retragerea din muzică va face un concert gratuit pentru toți fanii lui. Apoi va mai urca pe scenă doar de două ori pe an, pentru că își dorește să mănânce și din mâncarea pe care o pregătește soția lui nu doar la restaurant.