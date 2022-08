Adevărul din spatele scandalului cu Dani Mocanu. Victima a povestit tot. „M-a lovit în cap, probabil să-mi ia viața”

Dani Mocanu a fost arestat la domiciliu, după ce a fost filmat de camerele de luate vederi ale unei benzinării cum i-a parte la o încăierare cu pumni, picioare, dar și bâte. În imagini se vede cum 6-7 indivizi, printre care celebrul manelist și Nando, fratele său, se năpustesc asupra unui bărbat și nu se lasă până când acesta nu cade lat.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, dar și o ambulanță care l-a transportat pe bărbatul bătut la spital. Dani Mocanu a fost plasat sub control judiciar, după ce amenințase un bărbat cu cuțitul, într-un club, acum este acuzat de tentativă de omor și se află în arest la domiciliu. Cu toate astea, fratele său are probleme mai grave și va fi închis pentru următoarele 30 de zile.

Victima, Ionuț Pletosu, a depus în cele din urmă plângere împotriva celor care l-au bătut și a declarat că Dani Mocanu a vrut să-l omoare. Barbatul a precizat că a fost atras în benzinărie de un prieten comun și că a fost atacat.

Ce a făcut Dani Mocanu

Victima a ajuns de urgență la spital și abia joi a depus plângere împotriva lui Dani Mocanu, lui Nando și a celorlalți. El a precizat că manelistul a vrut să îi ofere o sumă uriașă de bani pentru a tăcea.

„Am fost chemați acolo de un prieten comun. A zis: <>. A fost într-o stație peco, în care totul este filmat din toate unghiurile. Când am ajuns acolo, eram așteptați de circa 25 de persoane înarmați cu țevi, săbii, tot felul de obiecte de genul acesta.

Dani Mocanu m-a lovit peste piciorul de sprijin ca să cad jos. Nando m-a lovit cu țeava peste umăr, m-am ridicat, am reușit să plec din zona aia, să ies din conflict, dar nu am prea reușit, am fost ținut de Romario Mocanu și Dani Mocanu. Nando mi-a dat cu țeava pe spate. Tot încercam să plec de acolo și m-a ținut de braț și m-a lovit în cap, probabil să-mi ia viața.

Prin diverși interpuși mi-a oferte de sume mari de bani, 500-600 de mii de euro, pe care eu nu i-am acceptat. I-am spus din start că nici pentru milioane de euro nu accept, că a fost pusă în joc sănătatea și viața mea”, a declarat Ionuț Pletosu, pentru Știrile Kanal D.