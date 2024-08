Actualitate Adevărul despre untul din aer și apă al lui Bill Gates







Savor, un start-up din California sprijinit de Bill Gates, produce grăsimi asemănătoare untului din dioxid de carbon și hidrogen.

Pe baza ideii că toate grăsimile sunt lanțuri de atomi de carbon și hidrogen, Savor a patentat un proces termochimic pentru a construi molecule de grăsime și a crea alternative fără lapte la lapte, unt, brânză și înghețată, care au același gust și aceeași textură. Această grăsime sintetizată are o amprentă de carbon mai mică decât grăsimea animală, deoarece nu eliberează gaze cu efect de seră, nu utilizează terenuri agricole și utilizează o miime din apă. Testele de degustare au arătat că alternativa de unt Savor are un gust aproape identic cu cel real, însă compania mai are încă multe obstacole de depășit înainte de lansarea sa.

Secretele lui Bill Gates

„În prezent, suntem în faza precomercială și lucrăm la obținerea aprobării de reglementare pentru a vinde untul nostru”, a declarat Kathleen Alexander, CEO al Savor. „Nu ne putem aștepta să începem vânzările până cel puțin în 2025”.

Bill Gates a scris într-o postare recentă pe blog că untul alternativ Savor „are un gust foarte bun - ca cel real, pentru că (din punct de vedere) chimic exact asta este”. Multe startup-uri s-au luptat cu asta. Gustul este important, deoarece mulți oameni se feresc de alimentele fabricate în laborator.

„Au pornit de la faptul că toate grăsimile sunt formate din lanțuri variate de atomi de carbon și hidrogen”, a scris Gates pe blog. Apoi au încercat să producă lanțuri de carbon și hidrogen fără animale sau plante. Au creat un proces care separă acizii grași și formează grăsimi prin încălzirea dioxidului de carbon din aer și a hidrogenului din apă și oxidarea lor.

Cum se reduc emisiile

Miliardarul tehnologic a subliniat, de asemenea, puterea de reducere a emisiilor de carbon a alternativelor alimentare de origine animală, cum ar fi untul Savor. Industria creșterii animalelor contribuie cu 14,5% la emisiile globale de gaze cu efect de seră și, pe măsură ce populația crește, emisiile vor crește dacă nu acționăm.

Gates a scris: „Marea provocare este de a reduce prețul, astfel încât produse precum cele de la Savor să devină accesibile maselor - fie la același preț ca grăsimile animale, fie la un preț mai mic”.

Untul sintetizat cu CO2 și hidrogen trebuie să fie doar începutul. Laptele, brânza și înghețata se numără printre producțiile viitoare ale Savor, potrivit Yahoo.news.