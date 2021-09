Adevărul despre numărul mare de cazuri de Covid-19 din București. Atenție la trecut

Practic, capacitatea actuală DSP Bucureşti nu permite efectuarea anchetelor epidemiologice în timp real, în cazul îmbolnăvirilor de COVID-19. Astfel, Oana Nicolescu a explicat că există şi întârzieri pentru testare din cauza numărului mare de cazuri.

Totuși, șefa DSP a subliniat că vor fi luate toate măsurile pentru rezolvarea situaţiei. Totodata, aceasta a spus că dintre cele 2.559 de cazuri raportate luni, 1.400 sunt „din zilele trecute”.

„Pe de o parte, pentru că vorbim de valul patru cu o tulpină extraordinar de violentă şi, pe de altă parte, o să observaţi că avem un număr de teste efectuate atât RT- PCR, cât şi rapide extraordinar de mare în acest weekend, vineri, sâmbătă şi duminică. Pe de o parte, pentru că s-a impus obligativitatea certificatului verde.

În medie sunt cam 1.400 raportate din zilele trecute. S-a întâmplat din cvasi-motive. Pe de o parte, pentru că nu avem posibilitatea de a lua legătura cu pozitivul întrucât numărul de telefon nu există pe buletinul respectiv, fie numărul de telefon este greşit, fie nu răspunde la telefon. Până când nu dăm de ei, nu avem cum să alocăm”, a explicat cea care conduce DSP Bucureşti.

Multe teste efectuate în București

Potrivit celor spuse de Oana Nicolescu, în București au fost efectuate săptămâna trecută foarte multe teste pentru infectarea cu SARS-CoV-2: „Trebuie să ştim ce înseamnă alocarea unui caz pozitiv – înseamnă să sunăm absolut fiecare pozitiv, după care alocăm ancheta epidemiologică. Pentru fiecare pozitiv sunt doi contacţi, motiv pentru care dacă, în ziua respectivă, avem 2.000 de pozitivi ar trebui să sunăm 6.000 de persoane, 2.000 pozitivi plus minimum încă doi contacţi.

Capacitatea pe care o avem în momentul de faţă la nivel de DSP nu ne permite ca în timp real să facem aceste lucruri. Am cerut sprijinul tuturor instituţiilor astfel încât să avem un spaţiu mai mare. După cum ştiţi, anul trecut am funcţionat pe Arena Naţională, dar întrucât anul acesta a avut loc Campionatul european de fotbal nu am mai putut să funcţionăm acolo şi a trebuit să ne relocăm într-un spaţiu mai mic, motiv pentru care nu mai avem capacitatea respectivă.

Dacă anul trecut funcţionam cu 400 – 450 personal detaşat, delegat, voluntari, în momentul de faţă avem în jur de 120. Eu zic că o să facem faţă, nu atât cât ne-am dori, dar vă dau un singur exemplu: la nivel de SABIF, pe partea legată de recoltare (toate recoltările le facem prin SABIF) erau în aşteptare un număr extraordinar de mare cu o întârziere de testări de aproximativ, cred, de 30 de ore.

Amenzi pentru conducerea PNL

Cu siguranţă, vom face faţă întrucât în acest weekend urmează să ne relocăm într-un sediu mult mai mare.” În ultimele 24 de ore, în București au fost raportate 2.559 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Marți, numărul acestora a fost mai mic: 1912 noi infectări.

Astfel, incidența noilor infectări înregistrate în ultimele 14 zile în Municipiul București a crescut marți la 5,57 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, marți, 28 septembrie 2021, a fost raportat cel mai mare număr de cazuri noi de COVID-19 de la începutul pandemiei la nivel național (11.049 de infectări au fost raportate de autorități, recordul anterior fiind de 10.269 de cazuri, pe 18 noiembrie 2020).

Mai trebuie spus că reprezentanții PNL au fost amendați de Poliție după congresul din weekend de la Romexpo. La acest eveniment au participat 5.000 de oameni.