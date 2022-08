Adevăratul diagnostic al lui Vladimir Putin. „Acesta este un psihopat.” Ce traumă a suferit liderul de la Kremlin

La 6 luni de la începutul războiului din Ucraina, agresiunea Moscovei continuă, iar James Fallon, un om de știință american, expert în neuroștiință și profesor la Universitatea California, Statele Unite, consideră că Vladimir Putin este unul dintre cei mai periculoși psihopați.

Profesorul Fallon a subliniat că Putin este extrem de periculos și că Occidentul nu trebuie să își arate frica în fața lui. Specialistul a rugat celelalte țări să acționeze cum trebuie și să gândească fiecare mișcare.

Diagnosticul lui Putin

James Fallon, care este specializat în tulburările mintale ale oamenilor, nu are nicio îndoială că Vladimir Putin este un psihopat. „Ne-am uitat la el (la Putin -n.a.) de câțiva ani, încercând să-l studiem și să-i recreăm creierul din comportamentele sale.

Am vorbit cu foști șefi de stat din Ucraina și cu liderii Rusiei, Ceceniei, Belarusului și Germaniei. Am citit cât am putut despre educația lui Putin. Nu poți doar să te uiți la cineva, la televizor, și să spui ”acesta este un psihopat”, dar el are o experiență importantă în spate, compatibilă cu dezvoltarea tulburărilor de personalitate denumite „Cluster B” (cele mai periculoase), cum ar fi psihopatia și tulburarea de personalitate narcisistă”, a spus Fallon.

Hervey Cleckley a scris în cartea sa din 1941 că un psihopat arată normal și face totul pentru a arăta normal. Cu toate astea, el se face remarcat prin nivelul scăzut de empatie emoțională.

Aceste persoane sunt foarte manipulatoare, foarte prădătoare și foarte agresive. Ei sunt insensibili și au un sentiment grandios în sine.

Copilăria dificilă a lui Vladimir Putin

Specialistul a declarat că Putin a fost afectat după ce mama sa l-a abandonat de mamă și l-a trimis la Sankt Petersburg, într-un mediu foarte abuziv. Liderul de la Kremlin nu ar fi putut trece nici peste destrămarea Uniunii Sovietice, care a condus la înființarea statutului suveran independent modern al Ucrainei, în 1991, traumă cu care s-a confruntat și Hitler.

O altă traumă a lui Putin este că s-a implicat în răsturnarea lui Gaddafi în Libia, care a fost o schimbare de regim violentă, lucru care îl sperie pe președintele rus.

Expertul a subliniat că liderul de la Kremlin se comportă mai mult ca un psihopat, spre deosebire de sociopat sau de cineva care este pur și simplu ciudat negativ. El a mai precizat că un om bolnav nu poate avea reușite în război pe termen lung, potrivit Insider.