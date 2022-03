O tânără fotomodel declară că Vladimir Putin este un psihopat violent!

Fotomodelul declară că s-a simțit speriată de prezența președintelui Putin, care nu discuta direct cu ea, ci prin intermediul unei secretare.

„Putin m-a strâns de mână și s-a holbat la mine câteva minute, ceea ce m-a speriat puțin. Pe tot parcursul evenimentului stătea pe un fel de tron ​​și când voia să-mi spună ceva, vorbea cu secretara, iar secretara venea la mine și îmi transmitea”, povestește Suzy Cortez.

Suzy Cortez, protejată sau supravegheată?

Fotomodelul brazilian povestește cum a decurs vizita de o săptămână făcută la Moscova, și declară că sigur nu vrea să repete experiența.

„M-a lăudat foarte mult și m-a invitat să vizitez Rusia ori de câte ori voiam eu. După ce a sosit Putin, o mașină guvernamentală m-a dus unde voiam eu. Mi s-a părut foarte ciudat, pentru că nu știam dacă sunt protejată sau supravegheată. Am stat o săptămână și m-am întors în Brazilia. Am spus că dacă pot, mă voi întoarce în Rusia. Dar astăzi sunt sigură că eram în pericol la Moscova”, a spus Cortez, pentru Daily Star.

Conform femeii, decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina demonstrează că acesta suferă de probleme psihice.

„Putin s-a dovedit a fi un adevărat psihopat violent când a declarat război Ucrainei. Am fost în Rusia la Cupa Mondială, am fost muza lor, l-am întâlnit personal pe Putin și astăzi mi-am aruncat la gunoi toate tricourile pe care le-am câștigat acolo. Am aruncat și mascota din 2018 pe care am câștigat-o la Moscova. Eliberați Ucraina”, a scris Suzy Cortez, pe contul de Twitter.

Vladimir Putin a trecut la ameninţări directe! Nu-l sperie un război cu NATO

Vladimir Putin a explicat că va considera o implicare a NATO în conflictul din Ucraina, dacă se va stabili o zonă de excludere aeriană în țara pe care a invadat-o. Liderul de la Kremlin nu s-a sfiit să amenințe direct.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că Moscova va considera orice încercare a altor țări de a stabili o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei drept o „participare activă la conflictul armat”.

„Auzim apeluri pentru a impune o zonă interzisă pentru zbor deasupra Ucrainei”, a spus el, în timpul unei întâlniri cu însoțitorii de bord de la companiile aeriene ruse, potrivit The New York Times.

Vladimir Putin va considera amenințare excluderea aeriană de deasupra Ucrainei

„Este imposibil de făcut așa ceva de pe teritoriul ucrainean – se poate face doar de pe teritoriul altor state. Dar orice mișcare în această direcție va fi văzută de noi ca participare la un conflict armat a țării care va crea amenințări pentru militarii noștri”, a avertizat Putin.

„Din prima secundă, îi vom considera participanți la conflictul militar și nu ar conta ce membri sunt (adică membrii NATO – n.n.)”, a spus președintele rus.

În timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut NATO să impună o zonă de excludere aeriană asupra țării sale, NATO a spus că o zonă de excludere aeriană ar putea provoca un război larg răspândit în Europa, cu o Rusie care are arme nucleare.

Putin a spus că „îndeplinirea” unor asemenea cereri va „aduce rezultate catastrofale nu numai Europei, ci întregii lumi” și a numit sancțiunile occidentale împotriva Rusiei „asemănătoare cu o declarație de război”.