Cu toate că fusese deja într-o zonă de război, în 1996, în Liban, Adelin Petrișor a înțeles ce înseamnă frica de moarte abia în a doua deplasare într-o zonă de conflict. Se întâmpla în 1997, În Tirana, capitala Albaniei, când el și operatorul care-l însoțea au fost ținut ostatici, cu arma în spate, pentru aproape 48 de ore.

„Au căzut circuitele piramidale, Caritasul. A ieșit o demență, război civil. Am căutat sponsorizare, că Tele7abc nu avea bani. Mi-a dat bani Gelu Tofan. A zis „Domnule, vă plătesc eu deplasarea”. Că pe vremea aia, atât de vai steaua noastră eram, încât, ăla care pleca căuta și bani ca să plece. Că patronul zicea, „Du-te, domnule, nu-ți dau 5000 sau 2000 sau 3000”.

Ideea e că noi am stat în Albania 48 de ore, din care trei sferturi am stat păziți cu Kalashnikovul la spate, pentru că, în momentul în care ne-am dat jos din avion, la Tirana… Acolo, fiecare om care avea o armă era șef pe pătrățica lui. Se spărseseră depozitele de armament. Acolo am văzut o femeie de vreo 80 de ani care căra o mitralieră de companie, o ținea de țeavă. Și o căra dâng-dâng-dâng. Furau din depozite militarii, era demență, era nebunie”, a povestit jurnalistul TVR pentru emisiunea „Dosare de presă”, de pe EvZ TV.