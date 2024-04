Monden Adela Popescu, schimbări în carieră. Ce surprize pregătește vedeta







Adela Popescu are planuri mari în perioada următoare și pregătește o serie de schimbări în carieră. După ce s-a retras temporar din televiziune, fanii vedetei o pot revedea într-o altă ipostază.

Adela Popescu, schimbări în plan profesional

De când a devenit mămică pentru a treia oară, Adela Popescu s-a retras din lumina reflectoarelor pentru o perioadă. Chiar dacă a devenit cunoscută prin proiectele sale de televiziune, vedeta a avut întotdeauna o legătură cu domeniul muzical. Cu toate acestea, nu a mai apărut pe scenă de ceva timp. Acum, soția lui Radu Vâlcan se pregătește să revină în lumea muzicii și va colabora cu o artistă cunoscută.

Ce face după ce s-a retras dim televiziune

Adela Popescu s-a implicat în câteva proiecte muzicale de-a lungul timpului, însă în ultima perioadă fanii nu au mai avut ocazia să o audă cântând. Cu toate acestea, acum vedeta se pregătește să revină pe scenă și să reînvie pasiunea pentru muzică. Ea pregătește o colaborare interesantă alături de Elena Gheorghe. Cele două artiste au lucrat la o melodie specială pentru fanii lor, care abia așteaptă să o asculte.

Elene Gheorghe și Adela Popescu au încercat să colaboreze și în trecut. Cu mulți ani în urmă, cele două au avut planuri să formeze o trupă și să lanseze un album de muzică pop-dance. Cu toate acestea, proiectul nu a prins contur la momentul respectiv, deoarece nu au găsit sprijinul necesar. Mai târziu, Elena Gheorghe a devenit solistă în trupa Mandinga, în timp ce Adela Popescu și-a început cariera în actorie.

La distanță de câțiva ani, cele două artiste și-au propus să-și reînvie visul și să lanseze o melodie în colaborare. De data aceasta, piesa lor va fi prezentată pentru prima dată pe scena Sălii Palatului, iar fanii sunt extrem de nerăbdători să asiste la această colaborare între Adela Popescu și Elena Gheorghe.

Ce spune Elena Gheorghe despre prietenia cu Adela Popescu

„Am cunoscut-o pe Adela Popescu în 2001 la Festivalul de la Mamaia unde concuram individual, eram mezinele concursului. Ne-am împrietenit repede și am hotărât să ne facem o trupă un an mai târziu. Am bătut la ușa mai multor compozitori printre care și a lui Marius Moga, însă nu s-a concretizat nimic pentru că Dumnezeu avea alte planuri cu fiecare dintre noi. Eu aveam să ajung solistă a trupei Mandinga, iar Adela actriță în cele mai iubite telenovele din România. Ne-am bucurat una de succesul celeilalte și am rămas prietene.

Acum 2 luni, într-o noapte când mă gândeam la show-ul de la Sala Palatului mi-a venit ideea de a o invita pe Adela nu doar să-mi fie alături ci să cânte cu mine așa cum ne-am fi dorit încă de acum 22 de ani :). Am luat caietul de notițe și am scris ideea acestei piese, așa s-a născut «Îți mulțumesc pentru că ești». Această piesă este scrisă cu gândul la oamenii din viața noastră pe care îi poți număra pe degetele de la o singură mână, dacă ai noroc poate de la două, acei oameni care te iubesc necondiționat”, a anunțat Elena Gheorghe pe Instagram.