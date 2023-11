Adela Popescu face bani frumoși chiar și după dispariția de la TV. A găsit rețeta

Adela Popescu își concentrează acum toată atenția asupra creșterii celor trei băieți ai săi. Deși a menționat că va reveni cu noi proiecte, nu are de gând să se grăbească.

Cu toate acestea, actrița obține câștiguri semnificative chiar și atunci când nu este activă în vreo emisiune.

Adela Popescu face mii de euro din prezentarea de evenimente

Soția lui Radu Vâlcan și-a demonstrat de-a lungul timpului abilitățile pe care le are în fața camerelor de filmat, așa că a ajuns rapid să fie preferată și în rolul de gazdă a evenimentelor private.

Pentru o astfel de solicitare, actrița încasează între patru și șase mii de euro.

În plus, în anul 2016, Adela și Radu Vâlcan au fondat firma Takamaka, o companie specializată în activitățile agenților de publicitate, contribuind la sporirea veniturilor lor cu aproximativ 700.000 de euro, potrivit playtech.ro.

Și Radu Vâlcan obține sume semnificative din publicitate

Cu o cifră de afaceri ce depășește 1,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 300.000 de euro, compania Takamaka a raportat un profit de 950.000 de lei, echivalentul a aproximativ 190.000 de euro. A înregistrat astfel o creștere de 44% față de anul 2020.

În adiție la veniturile generate de propria firmă, prosperitatea celor doi prezentatori este considerabil consolidată prin contracte de imagine, publicitate și veniturile pe care Radu Vâlcan le obține în calitate de prezentator la Antena 1.

Conform informațiilor disponibile, gazda emisiunii „Insula iubirii” încasează aproximativ 15.000 de euro pe întreaga perioadă a filmărilor pentru show.

Ce surprize pregătește Adela Popescu după retragerea din TV

Adela a resimțit dorința de a petrece mai mult timp alături de familia sa și nu mai e cale de întoarcere în emisiunea „Vorbește lumea”.

„Nici nu vreau să fac vreo pauză lungă. Eu sunt fericită. Am fost la «Vorbește Lumea» și m-am simțit foarte bine. Chiar m-a sunat mama să mă întrebe cum m-am simțit și i-am zis că foarte bine. Pentru că eu sunt ca peștele în apă, adică mă simt bine, nu am emoții, nu sunt stresată.

Dar am nevoie de timp, am avut nevoie de el. Acum am început deja niște discuții pentru niște noi proiecte și sunt cu toată inima spre a le face și a găsit ceva care mi se potrivește. Adică nu ne retragem la țară. Încă nu ne pensionăm”, a spus actrița.

Mai mult, face parte din distribuția unui film lungmetraj intitulat „Retreat Vama Veche”, programat pentru lansare în cursul anului viitor.