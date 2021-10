Adela Popescu, panică în aer. Avionul a aterizat de urgență, vedeta a refuzat să reia calatoria la Roma

Adela Popescu și-a luat inima în dinți și s-a urcat în avion pentru a ajunge la Roma. Vedeta a povestit că are multe temeri legate de transportul aerian, dar abia aștepta să aibă parte de o vacanță și să se bucure de tot ce are de oferit capitala Italiei. Din păcate, aceasta s-a speriat şi nu a mai dorit să continue zborul spre Roma.

Avionul în care se afla prezentatoarea de la Vorbește lumea, Pro TV, a trebui să aterizeze de urgență după ce o persoană s-a confruntat cu probleme medicale, așa că Adela Popescu s-a decis să nu mai meargă cu avionul respectiv, vacanța ei fiind compromisă.

Adela Popescu: Nu, nu am mai ajuns la Roma

„La o ora dupa decolare, din cauza unei urgente medicale, a trebuit sa ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întâmplat m-a făcut sa îmi doresc să cobor din avion. Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă convingă, a scris prezentatoarea TV pe contutul de Facebook.

Probabil am făcut un atac de panică şi toate îmi păreau semne. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea.

În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italieneasca, prosecco şi aproape am pupat pământul că sunt în siguranță.

Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-aţi fi continuat zborul sau aţi fi coborât”, a scris Adela Popescu pe Facebook

Aşa cum spune şi ea în postare, soțul ei, Radu Vâlcan, a încercat să îi explice vedetei că o să ajungă în siguranță la Roma, însă aceasta nici nu a vrut să audă. Prezentatoarea TV s-a confruntat cu un atac de panică, așa că nu a mai vrut să zboare cu aeronava și s-a întors acasă.

Totuși, totul este bine când se termină cu bine. Adela Popescu s-a bucurat de faptul că a luat această decizie, ținând cont că are anumite frici legate de zborul cu avionul, așa că a transformat escapada într-o seară frumoasă petrecută în propria locuință.