Horațiu Potra, turnat de fosta parteneră. Noi acuzații, după ce femeia le-a oferit anchetatorilor detalii-cheie

Horațiu Potra, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari, se confruntă cu un nou dosar penal. Fosta lui parteneră de afaceri a decis să le ofere procurorilor explicații detalii legate de activitatea acestuia. Aceasta susține că i-ar fi pus la dispoziție lui Potra suma de 500.000 de euro fără documente justificative, iar ulterior el i-ar fi cerut banii înapoi, arată Știripesurse.

Magistrații au dispus redeschiderea cauzei, invocând nereguli în modul în care a fost administrată ancheta inițială. Dosarul are legătură cu un contract de împrumut de aproape 500.000 de dolari, sumă pe care Potra afirmă că ar fi împrumutat-o femeii.

El insistă pentru recuperarea banilor, în timp ce aceasta spune că sumele au fost folosite pentru a-i acoperi cheltuielile personale și pentru a-i întreține achizițiile imobiliare din Mediaș.

Instanța subliniază că procurorii nu ar fi analizat complet probele depuse de femeie, iar unele documente ridică suspiciuni de fals.

În aceste condiții, dosarul revine la Parchet pentru o evaluare completă a tuturor dovezilor. Horațiu Potra urmează să fie audiat din nou, pe măsură ce ancheta se reia de la zero.

Horațiu Potra, cunoscut pentru legăturile sale cu grupări de mercenari, a fost adus în țară la sfârșitul lunii noiembrie și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă de Curtea de Apel București, într-un dosar ce vizează infracțiuni precum încălcarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea legislației privind materiile explozive. Aceeași măsură a fost aplicată și fiului, respectiv nepotului lui Potra, implicați în același dosar.

„Confirmă arestarea preventivă dispusă faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025, definitivă prin Încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025, pronunţată de completul de judecători de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 522/1/2025. Dispune executarea mandatelor de arestare preventivă emise faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin pe o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data încarcerării, respectiv 20.11.2025, până la data de 19.12.2025, inclusiv”, arăta instanța.