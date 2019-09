Un român stabilit în Canada îi face un adevărat rechizitoriu pe contul său de Facebook liderului PLUS, Dacian Cioloș. Dan Bunescu, în prezent inginer la firma Honeywell , divizia Aerospace din Toronto, Canada, îl întreabă pe Cioloș de ce a desființat legea offset când era premier, totul legat de afacerea corvetelor, dar și despre alte întâmplări din guvernarea tehnocrată:

Fostul senator Edward (Ted) Kennedy, considerat a fi fost unul din cei mai influenti congresmeni americani si de al carui nume sunt legate cel putin 20 legi promulgate in domeniul drepturilor civile, educatiei, sanatatii, a afirmat la Conventia Partidului Democrat din 1980:

“Integritatea este seva democratiei. Minciuna si inselaciunea sunt otrava din venele acesteia.”

Mi-am adus aminte de acest pasaj, ascultindu-l pe Dacian Cioloș, liderul partidului PLUS, la Interviul luat de Cosmin Prelipceanu in studiourile DIGI 24 in seara zilei de 22 Septembrie. Sa ma explic.

Catre sfirsitul acestui interviu, Dacian Cioloș a facut niste afirmatii bizare, mai ales pentru un lider de partid care se doreste a aduce in politica romaneasca oameni noi, competenti si integri, afirmatii care se inscriu mai degraba in paleta de dezinformare si manipulare practicata cu desantare si nerusinare de politicieni recunoscuti pentru talentul in domeniu un exemplu fiind liderul PSD aflat acum in inchisoare Liviu Dragnea, nevinovat in spusele sale de orice actiune a guvernelor pesediste care au adus Romania deasupra prapastiei : “ nu stiu nu ma intrebati pe mine, intrebati-l pe Grindeanu…pe Tudose…pe Dancila…va spune doamna Carmen Dan.

In lipsa de idei mai bune si in special in lipsa unor idei proprii legate de un program de scoatere a Romaniei din actuala stare de criza profunda, sociala, economica si morala, domnul Cioloș recurge la un arsenal politicianist rudimentar bazat pe acuzarea celor aflati la putere pe care ii acuza, indreptatit de :

“Iresponsabilitate, indiferenta, alte interese pe care nu le intelegem,…politicieni care apara anumite interese nu interesul general.”

In timp ce guvernul de asa zisi tehnocrati pe care-l condusese facuse numai lucruri bune si lucrase la legile tarii : “in modul cel mai transparent…cu societatea civila, cu analisti si bineinteles ( nota mea ), “cu companii”.

Moment in care subconstientul ii joaca o festa si intr-un derapaj Freudian domnul Ciolos afirma, cu o voce nesigura si gasindu-si cu greu cuvintele, cind se refera la “contractul de corvete” care “nu se incheiase” (adica nu fusese un contract), ca, “licitatiile fusesera efectuate”, intrebandu-se surprins “ de ce a fost anulat acel contract” ( care nu fusese contract )si plasind responsabilitatea elaborarii Hotaririi de Guvern de achizitie din sursa unica ( nu prin licitatie ), de la firma Damen, in circa secretarului de stat Les, ajuns ulterior ministru in guvernarea PSD.

Chiar asa domnule Ciolos, impreuna cu domnul Motoc, nu ati avut nici o responsabilitate in promovarea cu celeritate a acelei Hotariri de Guvern, care sa respecte legislatiei nationale aplicabila in acel moment, pentru care intre timp trecuserati un proiect de lege prin CSAT pentru a introduce limitari care sa defavorizeze statul roman, dar si a celei europene applicable in domeniu ?

Va intreb domnule Dacian Ciolos pentru ca ceva nu se leaga. Pentru un fost comisar European, in venele caruia ar trebui sa pulseze democratia, ar fi trebuit sa stiti ca pentru a fi compatibile cu legislatia europeana privind contractele in domeniul apararii si securitatii, directiva 2009/81/EC, ori prin comparatie cu procedura OCCAR-organizatia unui numar de state europene care adminsitreaza programe comune, cel mai cunoscut fiind avionul militar de transport A400 M, Hotarirea de Guvern pe care ati semnat-o ar fi trebuit “să nu aibă, direct sau indirect, un caracter discriminatoriu”, mai precis sa se desfasoare pe baza “unei proceduri de licitatie transparente si competitive.” Ori dumneavoastra cu ministrul Motoc si cu secretarul de stat Les desemnarati deja firma Damen drept cistigatoare, nu-i asa ?

Si iata ca dupa plecarea guvernului Ciolos, pina si un guvern PSD, avindul acum la cirma ministerului apararii pe fostul secretar de stat Les, a inteles ceea ce pentru dumneavoastra si fostul ministru Motoc, pare sa ramana de neinteles, si anume ca asa cum se spunea in Sectiunea 4 a procedurii OCCAR in vigoare la acea data :

“Utilizarea competitiei este PIATRA DE TEMELIE a procedurii de achizitie OCCAR, deorece furnizeaza cea mai buna pirghie asupra ofertantilor pentru a obtine cea mai buna valoare pentru bani platiti” si numai in circumstante exceptionale, aolo unde “competitia nu este aplicabila” sa se procedeze la o procedura de achizitie necompetitiva.

Nu mai indoiesc ca asa descurcaret cum ati dat dovada ca sunteti pina acum veti avea si un raspuns : Procurarea de corvete era o cerinta urgenta si esentiala. Ardea tara, rusii erau la hotare, deja otraveam fintinile si ardeam holdele. De fapt asta au scris si militarii in toate proiectele de achizitii pe care le-ati nasit : corvete (sursa unica fara licitatie, offset neglijabil) , transportoare ( sursa unica fara licitatie, offset neglijabil) , rachete Patriot ( fara offset ) , rachete HIMARS (fara offset ) si odata ce s-a data startul a venit si folkloristul PSD-ului sa pluseze : submarine, rachete de coasta, elicoptere de atac, avioane, si atentie toate musai prin contract “guvern la guvern”. Cite zeci de miliarde ? Si care vor fi beneficiile industriale rezultate in urma acestor contracte ? Asa cum se vede mai sus ele tind spre zero si asta datorita contributiei in domeniul legislativ a guvernului Ciolos la care ma voi opri intr-o interventie ulterioara.

Stau de fapt si ma intreb domnule Ciolos, ce a facut guvernul dvs., ce a lasat in urma in domeniul legislativ, in afara de acele prevederi din legislatia in domeiul achizitiilor in sectorul apararii, care au anulat practic orice posibilitate de a insoti un contract de achizitii de tehnica militara de un contract de offset, care sa faciliteze transferul de tehnologii in domenii de competitivitate relative la forta de munca si intreprinderi mici si mijlocii din Romania ?

Ce a ramas in domeniul utilizarii fondurilor europene, in domenii precum Sanatatea, care chiar Dvs. ati afirmat ca este “prioritatea nr. 1”, educatia, drepturile civile domnule Ciolos cum este dreptul la vot si ma refer la votul in doua tururi la locale si la votul prin corespondenta ca sa nu mai vorbesc de drepturile salariatilor la o viata decenta unde ministra Dvs. de finante, Anca Dragu, ii convingea pe romani sa lucreze pentru salarii de 2 dolari/ora ??? Care a fost INCREDEREA pe care a generat-o in societate guvernarea tehnocrata din moment ce PSD-ul a cistigat apoi alegerile la scor ?

Cind v-ati axat cu precadere pe schimbarea legislatiei care sa permite cheltuirea cu “celeritate” a zeci de miliarde de dolari in domeniul apararii, ati emis HG care sa demareze aceste cheltuieli, v-ati gindit si la miliardele necesare pentru construirea de spitale, plata medicilor, miile de scoli fara toaleta, ati solicitat schimbarea structurii fondurilor europene pentru a asigura finantarea celor trei spitale regionale ?

Si pentru ca la inceputul interviului ati vorbit de criza de incredere si de nevoia stabilirii increderii timp de aproape 5 min, iar in curind e psosibil sa accedeti din nou la guvernare dupa cum se pare ca va doriti cu disperare, stau si ma intreb a fost iresponsabilitate, a fost indiferenta, a fost incompetenta sau…alte interese, ca sa va folosesc propriile cuvinte ??? Sau toate la un loc ?

Dan Bunescu, autorul acestei postări, este in prezent inginer la firma Honeywell divizia Aerospace in Toronto Canada. De cind a emigrat din Romania in anul 2000 a mai lucrat in domeniul aviatiei ca inginer la firmele Bombardier, Airbus-UK, Rockwell Collins-US. A absolvit Academia Militara Tehnica in 1983 si a lucrat ca inginer detasat in economia nationala la IAR Brasov pina in 1995 cind si-a dat demisia din armata. Nu a fost membru PCR si nu a avut nici un fel de relatii cu serviciile, fie ca angajat sau colaborator sub orice forma. Nu a fost membru al vreunui partid politic post Decembrist, desfide orice persoana care citind acest articol il asociaza in vreun fel cu “ciuma rosie” de analfabeti si corupti care guverneaza in acest moment Romania.

