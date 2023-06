Acuzații grave la adresa unei îndrăgite cântărețe. Fostul soț dezvăluie: Toți erau însurați. S-a cuplat cu Florin Piersic și cu nașul nostru

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Florin Piersic este un adevărat cuceritor. În urmă cu mai mulți ani, actorul s-a iubit cu Angela Similea, cu toate că la acea vreme au negat relația. Puțini știu însă că faimoasa cântăreață a avut o viață personală controversată.

Fostul soț face acuzații: „Toți cei cu care s-a culcat erau căsătoriți. S-a culcat și cu Florin Piersic”

Angela Similea a fost căsătorită de patru ori. Prima dată aceasta a ales să fie soția lui Andi Constantin. Cei doi au divorțat după ce cântăreața l-a cunoscut pe Sorin Movileanu. Cel din urmă a i-a devenit ulterior soț.

”Am cunoscut-o într-un turneu în care eram cu bandul lui Horia Moculescu, în octombrie 1971. Primul spectacol l-am avut la Câmpina, undea ea nu a venit, pentru că avea un microrecital la televiziune. Dar a venit la Braşov. După spectacol, băieţii au plecat cu iubitele, iar eu am rămas cu Angela, să vadă emisiunea pe care o înregistrase. Şi, după asta, am mers în cuşeta mea să jucăm cărţi. A fost un moment plăcut pentru amândoi acea seară”, a dezvăluit Movileanu în urmă cu mai mulți ani.

Sorin Movileanu i-a reproșat Angelei Similea faptul că banii au fost mereu importanți pentru ea și că nu l-a ținut la curent cu evoluția copilului lor.

„La divorț, mi-a spus că mă va ține la curent cu tot ce se va întâmplă important în viață băiatului nostru, Sorin, dar nu s-a ținut de cuvânt. Este o femeie rea, egoistă, care a fost influențată negativ de către mama ei, Gherghina, un diavol de om. Banii au fost întotdeauna importanți pentru ea…Niciodată n-a contat cu cine era căsătorită, ea și-a înșelat toți bărbații”, a povestit Sorin Movileanu despre artistă.

Însă șirul dezvăluirilor nu s-a încheiat aici. Sorin Movileanu susține că Angela Similea s-a iubit cu mai mulți bărbați căsătoriți, printre care și Florin Piersic. Mai mult, artista ar fi avut și o legătură cu nașul de cununie.

„Angela Similea nu are nici un pic de Dumnezeu. Toți cei cu care s-a culcat erau căsătoriți. S-a culcat și cu Piersic, și cu nașul nostru, Titus Munteanu, și cu Marcel Dragomir!”, povestea Sorin Movileanu, fostul soț al marii cânterete, despre infidelitățile Angelei.

Piersic recunoaște: „Am fost într-un amor nebun”

Pe vremea când Angela Similea și Florin Piersic se întâlneau, actorul era și el căsătorit cu Anna Szeleș. Piersic era atunci la cea de-a doua căsnicie, iar Angela Similea la cea de-a treia, cu olandezul Jan Hilgen.

”Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o „lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, a relatat marele actor în urmă cu mai mulți ani.

Angela Similea și Jan Hilgen s-au despărțit după 17 ani de căsnicie. Ulterior, în 1999, îndrăgita cântăreață s-a măritat cu Victor Surdu. Cel din urmă a decedat după 12 ani.