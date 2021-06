Medicul Lucian Duță l-a înştiinţat pe Cîţu despre cazul SIUI. Astfel, cel care este angajat ca medic specialist chirurg la Spitalul Universitar de Urgență București subliniază că există suspiciunea că SRI folosește Sistemul Informatic Unic Integrat „în mod discreționar, fără niciun control și mai ales pentru satisfacerea unor interese politice și antidemocratice”.

Duţă a devoalat pe ce se sprijină acuzaţiile sale şi a subliniat că are informaţii solide având în vedere că în perioada decembrie 2009-mai 2012 a deținut funcția de Președinte al CNAS (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate).

Astfel, la acea vreme el a derulat mai multe proiecte informatice reunite sub titulatura unică PIAS (Platforma Integrată a Asigurărilor de Sănătate ). Platforma respectivă cuprinde, la rândul ei, proiectele Cardului de Sănătate, Prescripției Electronice și, mai ales, SIUI -Sistem Informatic Unic Integrat. De asemenea, înr-un interviu pentru Realitatea Plus, el a vorbit despre cel mai diabolic plan orchestrat de Coldea și Maior.

Despre SIUI, Duţă a punctat că „reprezintă cea mai complexă bază de date din România, care circumscrie alte baze de date importate de alte instituții ale statului (MI, ANAF, MEC etc), mai ales, datele medicale complexe ale tuturor cetățenilor din România”. De altfel, SIUI este motivul pentru care a fost abordat de reprezentanţii SRI de rang înalt. Ce s-a întâmplat între timp cu acest sistem? Atenţie, urmează dezvăluiri incendiare.

„Cu fața înspre adevăr. Viața de medic nu-ți dă timp să devii captiv diverselor forme de patetism. Cu atât mai mult atunci când lucrezi în specialități chirurgicale unde suferința capătă uneori forme fizice.

Știu sigur că toți care aleg să practice medicina au în ei cel puțin două convingeri principale și care îi definesc: sunt oameni care iubesc libertatea și mai ales empatizează profund cu suferința celor loviți de boală.

Patru ani de acuzaţii grele pentru Lucian Duţă

Sunt patru ani de când se aruncă cu noroi în mine fiind acuzat de fapte inventate de personaje extrem de corupte și care încă sunt slugile de casă ale unor persoane din instituții fundamentale din România. Nimeni din statul român nu a dorit să vadă adevăruri evidente și nici nu mai sper că se dorește acest lucru.

De aceea m-am hotărât să fac publică o scrisoare deschisă care pune în evidență ilegalități comise de instituții fundamentale din România și care pun în pericol idealurile noastre despre ce ar trebui să însemne în realitate democrația și viața personală a fiecăruia dintre noi.

Știu că nu se va întâmpla nimic. Pentru că așa am fost obișnuiți. Pare că am uitat și că nu ne mai dorim să fim liberi. Și totuși… rămâne speranța că poate nu toți iubim sclavia impusă chiar de trădătorii care mimează că ne conduc!

Scrisoare deschisă către:

Președintele Senatului, doamna senator Anca Dragu

Președintele Camerei Deputaților, domnul deputat Ludovic Orban

Președintele PSD, domnul deputat Marcel Ciolacu

Președinților AUR, domnul deputat George Simion și domnul senator Claudiu Tîrziu

Președintele UDMR, domnul deputat Kelemen Hunor

Prim-Ministrul României, domnul Florin Cîțu

Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI

Mă numesc Lucian Duță, sunt angajat ca medic specialist chirurg la Spitalul Universitar de Urgență București, iar în perioada decembrie 2009-mai 2012 am deținut funcția de Președinte al CNAS.

Încrederea în UE şi NATO

Se presupune că trăim într-o țară care acum treizeci de ani a aderat la valorile democratice occidentale și care se bazează în primul rând pe libertățile individuale. Încrederea în partenerii externi (UE, NATO) ne-am câștigat-o extrem de greu și se poate pierde foarte ușor mai ales când există suspiciuni că instituții fundamentale ale țării (în speță Guvernul României ) induc în eroare, voit sau nu, organisme externe extrem de sensibile (UE sau Guvernul Marii Britanii).

De aceea, fac apel la Domniile Voastre, care reprezentați voința alegătorilor români de pe tot eșichierul politic, pentru a face lumină în acest caz care riscă să submineze pe termen lung însăși esența democrației și a libertății noastre cucerite cu multă suferință!

În perioada în care am fost președintele CNAS am derulat o serie de proiecte informatice reunite sub titulatura unică PIAS (Platforma Integrată a Asigurărilor de Sănătate ). Această platformă cuprinde, la rândul ei, proiectele Cardului de Sănătate, Prescripției Electronice și, mai ales, SIUI -Sistem Informatic Unic Integrat.

Cea mai complexă bază de date din România

Despre acest ultim proiect vă pot spune că reprezintă cea mai complexă bază de date din România, care circumscrie alte baze de date importate de alte instituții ale statului (MI, ANAF, MEC etc), mai ales, datele medicale complexe ale tuturor cetățenilor din România.

Încă de la începutul mandatului meu am fost abordat de oficiali de rang înalt din cadrul SRI, care mi-au comunicat că există un interes deosebit, instituțional, din partea SRI pentru proiectul SIUI. Deși scopul meu a fost ca prin aceste proiecte să se elimine frauda din sistemul de asigurări de sănătate, mi s-a dat de înțeles că fără acordul și implicarea celor de la SRI aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Motivul ar fi fost acela că bazele de date aferente proiectului CNAS sunt vitale pentru un alt proiect care urma să se desfășoare in viitor la SRI, așa numitul Big Brother. Cert este că, în final, proiectul SIUI a fost finalizat, forțând, practic, instituțiile afiliate la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (vorbim aici de toate instituțiile militarizate, dar și de cele ale autorităților judecătorești) să predea bazele proprii de date.

A lucrat direct cu CNAS

Practic, prin implicarea directă a SRI (care a lucrat cu personalul CNAS, dar și cu integratorii de proiect) s-a reușit constituirea celei mai complete și complexe baze de date (SIUI) care, teoretic, ar fi trebuit să deservească exclusiv interesul public civil, respectiv Cardul de Sănătate. Mai mult, caietul de sarcini aferent proiectului Cardul de Sănătate a fost scris la sediul CNAS de personalul propriu în colaborare cu ofițeri special trimiși de la SRI, STS și MI.

În anul 2017, în cadrul proiectului e-guvernare, finanțat din fonduri europene, Guvernul României ia decizia implementării a două proiecte: SII (Sistem Informatic Integrat) INFRASTRUCTURĂ și SII ANALYTICS (cunoscut ca sistem Big Brother). Aceste două sisteme au fost construite de SRI și a fost finalizat in 2019. Cele două proiecte interconectează toate bazele de date din România și poate obține date complexe, extrem de intruzive, despre viața oricarui cetățean din România ajungând inclusiv la starea de sănate, tratamente prescrise etc.

Licitația a fost coordonată de șeful structurii IT din SRI (generalul Statescu) și care a contribuit decisiv și la arhitectura proiectului SIUI (cea mai importantă componentă a proiectelor sus menționate ). De remarcat că ambele proiecte (și de la SRI, dar și de la CNAS) au fost câștigate de firma SIVECO, cunoscută pentru relațiile pe care le-a avut tot timpul la vârful SRI!

Fonduri europene pentru un proiect… civil

Așa cum am arătat mai sus, proiectele SII INFRASTRUCTURĂ și SII ANALYTICS au fost integrate de SRI, prin accesare de fonduri europene și constituie un proiect CIVIL. NU este proiectul SRI, ci este proiectul Guvernului României și la finalizarea lui (lucru care s-a întâmplat in 2019) trebuia predat beneficiarului legal (respectiv o structură civilă guvernamentală).

El urmărește deservirea unei palete largi instituționale (ANAF, MI, Parchete etc) prin partajarea și accesarea selectivă a informației aferentă specificului fiecărei instituții. Acesta a fost angajamentul luat de Guvernul României la Bruxelles când a accesat banii europeni pentru aceste proiecte.

Acest angajament a fost reiterat și în fața Guvernului Marii Britanii atunci când firma BAE SYSTEMS (partenerul SIVECO in acest proiect) a livrat o componentă esențială în aceste proiecte. În realitate, proiectul Big Brother nu a fost predat niciodată Guvernului României, beneficiarul LEGAL. Și nici nu există vreun semn că ar dori să o facă!

Ce face SRI cu sistemul

Există suspiciunea că SRI folosește acest sistem în mod discreționar, fără niciun control și mai ales pentru satisfacerea unor interese politice și antidemocratice. Interconectarea bazelor de date nu s-a făcut niciodată în mod on line cu celalalte instituții și există suspiciunea că azi SRI-ul folosește aceste date in mod fraudulos (prin replicare ilegală) și strict în interesul propriu.

Consider că este necesară instituirea unei Comisii Parlamentare de anchetă asupra activității SRI intr-un caz punctual care are un impact grav asupra ordinii legislative si instituționale a țării și asupra credibilității României față de forurile europene.

Ceea ce vă solicit, în sinteză, este să analizați și să dispuneți în consecință, având în vedere următoarele aspecte:

1. Implicarea SRI-ului in mod direct în elaborarea documentației tehnice aferente proiectului PIAS de la CNAS.

2. Folosirea bazele de date medicale de către SRI în proiectul Big Brother (SII INFRASTRUCTURA și SII ANALYTICS)

3. Motivul pentru care SRI-ul nu predă proiectul Big Brother beneficiarului legal, respectiv Guvernul României, deși este finalizat de doi ani.

4. Verificarea legalității replicării de către SRI a aproximativ 250 de baze de date de la instituțiile din România și mai ales cum s-a făcut efectiv această replicare. (Există suspiciunea că acest proces a fost făcut ilegal, pe suporturi fixe, de către persoane din aceste instituții )

5. Solicitarea garanțiilor că acest sistem nu este folosit discreționar de către persoane din SRI și în alte scopuri decât cele legale, inclusiv aspecte care țin de subminarea democrației și a ordinii constituționale”, a scris Lucian Duţă pe Facebook.