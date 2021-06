Ca președinte al CNAS, Lucian Duță a fost artizanul cardului de sănătate și a dezvăluit, într-un interviu la Realitatea, cum s-a desfășurat tot procesul, gândit de Generalul Negru – Florian Coldea.

Duță a declarat că acesta a fost pus pe roate de SRI, nu cu grijă la sănătatea cetățenilor, ci drept cal troian al sistemului Big Brother. Un sistem menit să ofere discreționar, în orice moment, date detaliate despre oricare cetățean al țării, inclusiv despre ofițeri ai altor servicii secrete.

„Acest card de sănătate este rezultatul unui compromis pe care eu am fost nevoit să-l fac în 2010, pentru că acesta nu se putea face fără baza de date a cetățenilor din România. Cu alte cuvinte, nu existau în acel moment baze de date agregate referitoare la toți cetățenii din România. Și vă spun și de ce, pentru că serviciile speciale, vorbim aici de SRI, SIE, „Doi și-un Sfert”, Armată, sistemul de justiție nu erau de acord să dea acele date personale despre acei angajați din motive pe care unii le înțeleg, alții nu le înțeleg.

Să spunem de sistemul de justiție, vă dau un exemplu: nu convine nimănui să avem datele personale ale unui procuror sau ale unui judecător, care, să fac o paranteză, fiecare poate avea o cădere nervoasă și apoi să poată reveni în câmpul muncii recuperat.

Ce se întâmplă cu un cetățean care la un moment dat este șantajat cu: „domnule, tu ești nebun!”, nefiind convenabil sistemului?” s-a întrebat retoric medicul. (…) Am fost folosit de persoane de la vârful SRI, Coldea, Maior, alți generali, în sensul că, sub pretextul de a anula frauda din sistemul de sănătate, să forțăm celelalte sisteme despre care v-am spus că nu voiau să dea bazele de date, să le pună împreună cu cele civile. Cu alte cuvinte, casa de sănătate a fost folosită ca un cal troian în curtea celorlalte servicii, în curtea structurilor militarizate, armatei, sistemul de justiție, pentru a-i forța, sub acest deziderat nobil, să dea acele baze de date” a relatat chirurgul.