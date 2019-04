Acuzații îndreptate către CFR Cluj: „Au schimbat conducători, jucători, antrenori, dar arbitrii au rămas aceiași”

Adrian Porumboiu, fost finanțator al echipei FC Vaslui, a remarcat că CFR Cluj primește întotdeauna sprijin din partea arbitrilor, în momentele importante.





Adrian Porumboiu a acuzat echipa CFR Cluj să este ajutată de mulți ani, de arbitri, atunci când situația o impune. Fostul finanțator al celor de la FC Vaslui este de părere că ardelenii au o echipă solidă și în acest sezon al Ligii I, dar intervențiile „fluierașilor” sunt decisive.

„A mai rămas ceva ce nu s-a schimbat. Au schimbat conducători, jucători, antrenori, dar arbitrii au rămas aceiași. CFR are echipă bună, cea mai bună pe compartimente. Are forță, are echilibru, are experiență, dar, când e nevoie, atunci intervin și factorii exteriori”, a declarat Porumboiu la Digi Sport.

Omul de afaceri vasluian a avut o dispută cu Cristi Balaj, fost arbitru, care a fost de părere că Sebastian Colțescu a acordat corect penalty, pentru CFR Cluj, în disputa cu FC Viitorul (scor 3-1). Porumboiu a susținut contrariul. „Făcea cursurile la Școala lui Jean Pădureanu, cel care îl învăța ce urma să facă în carieră. Dacă nu știe despre ce vorbesc, atunci să-și aducă aminte despre meciurile CFR - Bistrița”, a afirmat fostul finanțator de la FC Vaslui.

