Actriţa din serialul „Beverly Hills 90210” s-a stins din viață. „Cel mai mare respect pentru talentul ei”

Actriţa americană Denise Dowse, cunoscută pentru rolurile sale din serialele „Beverly Hills 90210” şi mai recent „Insecure”, a murit la 64 de ani. Sora ei Tracey Dowse a anunțat că vedeta s-a stins din viață.

„Cu mare tristețe în inimă vă anunț că sora mea, Denise Dowse, a trecut la cele veșnice. Denise Yvonne Dowse a fost o soră uimitoate,o actriță desăvârșită, ilustră, mentor și regizor. Ea a fost cea mai bună prietenă a mea și ultimul membru al familiei”, a dezvăluit aceasta pe rețelele de socializare.

„Denise v-a iubit pe toți. Știu că acum ne privește de sus pe toți cu toate dragostea pe care o poartă”, a mai adăugat sora acesteia.

Acum o săptămână, Tracey Dowse a recunoscut că sora ei este la spital, în comă după o meningită severă. În ultimii ani, ea a avut mai multe roluri importante, printre care psihologul Molly în „Insecure”, serial creat de Issa Rae şi difuzat de HBO. De-a lungul carierei sale de 30 de ani, vedeta a apărut în numeroase seriale de succes precum „Seinfeld”, Buffy spaima vampirilor”, „Bones”, „New Amsterdam”, „Grey’s Anatomy”.

Problemele de sănătate și-au spus cuvântul

„Medicii nu știu când va ieși din comă, deoarece nu a fost indusă medical. Este un actor și regizor vibrant care ar trebuit să mai aibă mulți ani în față. Gândurile, rugăciunile și sprijinul vostru sunt foarte apreciate”, a mai spus sora ei.

În cinema, Denise a jucat în „Ray”, filmul despre Ray Charles, alături de Jamie Foxx, sau în „Requiem For a Dream” de Darren Aronofsky. Ea a profesat și ca regizoare. Vedeta semnase recent „Remember Me: The Mahalia Jackson Story”, film biografic despre cântăreaţa americană de gospel.

După ce au aflat tragica veste, colegii ei din serialul „Beverly Hills 90210” au ținut să spună câteva cuvinte despre faimoasa actriță. „Îmi voi aminti întotdeauna scenele mele cu Denise cu cel mai mare respect pentru talentul ei şi cu cea mai mare pasiune pentru sufletul iubitor care a fost”, a spus Ian Ziering (Steve) pe Instagram. „Toţi te-am iubit atât de mult”, a spus Tori Spelling (Donna) pe aceeaşi reţea de socializare. „Eşti domnişoara Teasley pentru totdeauna”, potrivit nbcnews.com.