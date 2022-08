O actriță din România a fost scoasă din producția unui film, de un politician. Mărturisire incredibilă despre „șerpăria” din lumea artistică

Actrița Alexandra Stroe a redat, într-o postare publicată pe contul de Facebook, un dialog pe care l-a avut cu Nicolae Pungă, vicepreședinte al ALDE. Ea se afla la Palatul Mogoșoaia, acolo unde participa la filmările unei producții regizate de Dan Pița. Întâlnirea cu politicianul i-a stricat cheful.

Cum a fost scoasă Alexandra Stroe din filmul lui Dan Pița

„Bucuria pe care am simțit-o ieri, la prima mea zi de filmare în filmul despre Brâncoveni, care se turnează zilele astea la Palatul Mogoșoaia, în regia domnului Dan Pița, mi-a fost brusc curmată de întâlnirea întâmplătoarea cu domnul Nicolae Pungă, vicepreședinte ALDE – Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor, același care în urmă cu câțiva ani putea fi găsit pe la Palatul Copiilor, ca manager al teatrului Teatrul Stela Popescu – o sinecură venită pe filieră politică, bineînțeles. Pe vremea aceea, profitând de poziția sa de putere, dl Pungă și-a flexat puțin mușchii politici și m-a dat afară dintr-un proiect la care lucrasem alături de o echipă minunată. Deși nu mai este managerul teatrului Stela Popescu, dl Pungă a ajuns director la alt palat, Palatul Mogoșoaia Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”, o altă sinecură, bineînțeles. Mai jos vă relatez dialogul halucinant pe care l-am avut ieri cu Domnia Sa”, a scris Alexandra Stroe, care a redat discuția:

„Eu: Bună ziua!

El: Bună ziua!

Eu: Ce mai faceți? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. (trecusem peste faptul ca a individul a urlat la mine și m-a înjurat, cu asistenta lui în birou, pe vremea când era director la Stela Popescu)

El: Mda. Tu ești aici? La Dan Pița?

Eu: Da, am venit să filmez.

El: Să filmezi? Da’ ce, ești actriță?

Eu: Dar ce altceva?

El: Nu știu, credeam că femeie de serviciu…

Eu: Nu, actriță.

EL: Ba nu. Uite că vorbesc eu să nu mai fii!

Eu: Da, atunci să mă pregătesc să fac o nouă postare pe facebook?

El: Vorbesc serios, vorbesc să nu mai fii. Nu mai filmezi că nu vreau eu.

Eu: Puteți să mai spuneți o dată? Să scot mobilul să filmez măcar.

El: D-aia nu mai pot! Mă doare-n cur! Fix în cur mă doare. (împarte conducerea Palatului Mogoșoaia cu un membru PNL, probabil de aici… încrederea că poate face orice în țara asta care a devenit moșia lui)

Eu: …

El: Ți-am zis. Mă duc să vorbesc.

Colega care era de față: Asta a fost pe bune, sau glumeați?

Eu, încercând să-mi stăpânesc tremurul interior: …

Puțin mai târziu, în timp ce eu completam datele în contract.

Dă târcoale mesei, vine în ceafa mea și întreabă:

Pungă: Acum completează contractul? Că nu e ok, nu trebuie să fie aici.

Producatorul: De ce?

Pungă: Hai să-ți zic.

Și au plecat. Și mai târziu, îl văd cu asistenta de regie, vorbind și arătând spre mine”, a scris actrița, care a continuat relatarea uluitoare.

A primit vestea de la o asistentă

„Cert e că la sfârșitul zilei primesc mesaj de la respectiva asistentă că nu mai pot veni mâine la filmare (adică azi). WOW! Adică… wow!

De dimineață m-am trezit urlând în gând. Acum nu mai știu ce simt. Mă gădesc la președintele ALDE, Daniel Olteanu, care scria undeva pe facebook: „Tinerii frumoși și liberi ai acelor zile nu și-au pierdut viețile pentru ca revoluția lor să fie piatră de temelie pentru o Românie a prostiei și a nesimțirii, a oportunismului și a imposturii, a dușmăniei și a dezbinării.

Astea sunt „căpușele” care, în ultimii 32 ani, au vlăguit țara și au subțiat patriotismul până la linia sensibilă pe care o indică toate cercetările sociologice care analizează încrederea românilor unii în alții și în instituțiile publice…” Presupun că Domnia Sa nu făcea decât să-și caracterizeze o parte dintre membrii de partid.

Wow!

Să ne înțelegem, domnul Pungă nu este un balaur cu șapte capete, ci un individ absolut normal. Genul pe lângă care treci și nu-l observi niciodată. Nu este nici prea prost, nici cel mai mitocan, nici cel mai corupt, nici cel mai nesimțit, nici cel mai bogat (conform declarației de avere abia dacă câștigă adunat câteva mii de euro pe lună din salariul de la Teatrul Masca – instituție publică de cultură; din salariul de la Teatrul Stela Popescu – instituție publică de cultură, din salariul de la Palatele Brâncovenești – instituție publică de cultură – și din salariul de la firma pe care o deține 100%). Așa că nu înțeleg de ce-mi vine să-l demonizez pe individul ăsta. Poate pentru că după ce m-a dat afară din proiectul de la Stela Popescu a reușit să facă același lucru și aici, nefiind implicat ÎN NICIUN FEL în producția filmului, ci doar folosindu-și influența, voia, vrerea, mușchii politici… WOW!

Inspir – expir.

… Din fericire am fost la mai multe castinguri vara asta, nu numai la filmul lui Dan Pița, și știu că există oameni pe aceeași lungime de undă cu mine, care iubesc teatrul și vor să facă treabă. Și chiar dacă din când în când se sparge bula și mă trezesc în „Ferma Animalelor”, după ce îi îmi iau doza de „nu mai vreau să trăiesc în lumea asta, așa cum e acum”, îmi adun sufletul de pe jos și mă duc cu el să fac teatru.

Așa că în curând vă voi invita la premiera unui spectacol – proiect în care pus mult suflet – iar pe viitor sper să vă invit și la alte spectacole pentru că am fost și la alte castinguri pe care le-am luat. Mi-e frică să le numesc pentru că sunt aproape sigură că domnul Pungă poate găsi o cale să mă scoată din ele. De fapt individul nu este deloc creativ, calea fiind mereu aceeași: abuzul de putere.

It seems that Mr. Nicolae Pungă is really moving up in the world. Congrats, Mr. Nicolae Pungă!”