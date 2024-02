Actrița din controversatul film „Devil in the Flesh” a murit. Foto

Actrița celebră care a jucat în controversatul film „Devil in the Flesh” înainte de a face o incursiune la Hollywood, a murit. Actriţa a avut roluri alături de John Garfield, Tyrone Power, Errol Flynn și Paul Newman.

Actrița Micheline Presle, o personalitate a cinematografiei franceze, care a jucat în peste 150 de filme, inclusiv în câteva producţii realizate la Hollywood, a murit. Presle a murit miercuri în suburbia pariziană Nogent-sur-Marne, a declarat ginerele ei Olivier Bomsel.

„Micheline a murit împăcată, în Casa naţională a artiştilor din Nogent-sur-Marne”, un oraş din departamentul Val-de-Marne. Este anunţul ginerelui ei, Olivier Bomsel. Funeraliile artistei se vor desfăşura într-un cadru privat.

Născută la Paris pe 22 august 1922, ea rămas vreme îndelungată unul dintre starurile preferate ale francezilor, alături de Danielle Darrieux şi Michele Morgan.

Micheline Presle a fost descoperită de cineastul german Georg Wilhelm Pabst

Cineastul german Georg Wilhelm Pabst – care a filmat cu Greta Garbo şi Louise Brooks în anii 1920 – este cel care a descoperit-o pe Micheline Chassagne, pe atunci în vârstă de abia 17 ani, şi i-a oferit un rol în filmul Jeunes filles en detresse din 1939.

Actrița a interpretat un personaj care se numea Presle în acel film şi a decis să îl adopte ca nume de scenă. Însă pelicula care a ajutat-o să devină cu adevărat cunoscută de marele public a fost „Paradis perdu” (1940), regizată de Abel Gance.

Ocupaţia germană a făcut din ea marea vedetă franceză din zona liberă a Franţei

După eliberarea de trupele naziste, actrița Micheline Presle a făcut încă un pas în direcţia notorietăţii graţie filmelor: Falbalas (1945), de Jacques Becker. Boule de suif (1945), de Christian-Jaque. Le Diable au corps (1947), de Claude Autant-Lara.

Aici a jucat alături de Gerard Philippe. Jocul său natural şi frumuseţea ei clasică au propulsat-o direct la Hollywood. S-a căsătorit cu actorul şi regizorul Bill Marshall.

Hollywoodul i-a impus însă un contract cu condiţii draconice

„Nu am făcut nimic interesant acolo. Am reuşit chiar performanţa de a face cu Fritz Lang filmul său cel mai puţin interesant, American Guerrilla in the Philippines, o peliculă la comandă, despre întoarcerea generalului MacArthur”, spunea actrița.

Nu a putut să joace în Five Fingers, regizat de Joseph Leo Mankiewicz, pentru că era însărcinată cu fiica ei, Tonie Marshall.

S-a întors în Franţa, unde a filmat L’Amour d’une femme, de Jean Gremillon. Iar la Londra a jucat în Blind Date, de Joseph Losey. La sfârşitul anilor ’50, Noul Val din cinematografia franceză a ignorat-o.

Actrița a jucat şi teatru

Lucrând cu regizori precum Jean Delannoy şi Edouard Molinaro, a trecut cu uşurinţă de la roluri de femei burgheze elegante la cele de femei uşor nebune şi simpatice. Dar pe micul ecran a obţinut cel mai mare succes al său cu „Les Saintes Chéries”, în compania lui Daniel Gélin, un serial foileton despre micile încercări ale vieţii de cuplu.

La începutul anilor ’70, şi-a cunoscut, în teatru, noua sa familie, colaborând alături de Grand Magic Circus, condus de Jerome Savary, care punea în scenă spectacole într-un stil delirant.

Mai târziu, a jucat alături de fiica ei, devenită regizoare, în filmul Venus Beaute (institut), în 1999. Atunci când a primit premiul Cesar pentru cea mai bună regie, scrie hollywoodreporter.