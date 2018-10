Johnny Depp, DAT AFARĂ din ROLUL VIEȚII! Vestea a SURPRINS pe toată lumea. Milioane de fani sunt ȘOCAȚI. Cine îi va lua locul

Actorul Johnny Depp nu va mai juca în seria deja consacrată „Pirates of the Caribbean”. Anunțul a fost făcut de producătorii seriei care a captivat milioane de telespectatori. Johnny Depp a avut rolul principal timp de 15 ani în acest film unde a interpretat rolul Capitanului Jack Sparrow





Motivul pentru care Johhny Depp va fi îndepărtat din franciză este posibila colaborare dintre Rhett Reese si Pau Wernick, scenaristii „Deadpool" și producătorii Disney, care nu-și dorește cooptarea actorului, din cauza problemelor personale și financiare pe care aceștia l-au avut, potrivit b1.ro

Cei doi au susținut că sunt în „discuții timpurii" cu privire la o colaborare in cadrul francizei "Pirates of the Caribbean".

„A devenit cel mai faimos personaj al sau de pana acum. Si copiii din toata lumea iubesc acest personaj, asa ca a fost grozav pentru el, minunat pentru noi, deci sunt foarte fericit in legatura cu aceasta colaborare. Cred ca Jack Sparrow va fi mostenirea lui, este singurul personaj pe care l-a jucat de cinci ori, este caracterul pe care il imbraca pentru a vizita copiii in spitale. Inainte de a obtine acest rol, Depp era considerat un actor ciudat, independent, care a jucat in micile filme independente ale lui Tim Burton, dar nu era in niciun caz un star si multi au crezut ca suntem nebuni pentru ca l-am selectat la acel moment”, a declarat scenaristul Stuart Beattie.

