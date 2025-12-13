Actorul Dick Van Dyke, la 100 de ani: Vreau să trăiesc mai mult. Femeie care-i dă energie

Actorul american Dick Van Dyke, celebru pentru rolurile din „Mary Poppins” și „Chitty Chitty Bang Bang”, își sărbătorește cea de-a 100-a aniversare pe 13 decembrie 2025, potrivit DPA. Născut în West Plains, Missouri, Van Dyke și-a descoperit pasiunea pentru divertisment de la o vârstă fragedă, după ce a vizionat filme cu Stan și Bran la cinematograful local.

Cariera sa a început ca prezentator de radio, iar popularitatea obținută i-a adus un contract cu postul CBS. Van Dyke a devenit cunoscut pe scară largă prin rolul din musicalul „Bye Bye Birdie”, pentru care a primit premiul Tony în 1961. În perioada 1961-1966, a jucat în sitcomul „The Dick Van Dyke Show”, care l-a consacrat ca vedetă de televiziune. Ulterior, a avut succes și cu serialul „Diagnosis: Murder” (1993-2001).

Van Dyke a declarat pentru „Good Morning America” că, deși a interpretat adesea personaje de bărbați în vârstă furioși sau arțăgoși, viața sa reală este diferită. Actorul continuă să danseze, chiar dacă s-a accidentat la un picior recent. „Încă încerc să mai dansez”, a spus el.

Soția sa, Arlene Silver, cu 46 de ani mai tânără, l-a ajutat să se mențină activ și tânăr. Cei doi s-au căsătorit în 2012, într-o capelă din Malibu, unde locuiește actorul. Silver a declarat că este „un privilegiu și o onoare” să aibă grijă de Van Dyke și să îl facă fericit.

Evenimentele dedicate zilei de naștere a actorului includ un flash mob în Malibu. Van Dyke este de asemenea subiectul unui nou documentar și a lansat cartea „100 Rules For Living To 100: An Optimist's Guide To A Happy Life”. Actorul a afirmat: „100 de ani nu sunt de ajuns. Vrei să trăiești mai mult, ceea ce și intenționez să fac”.

Dick Van Dyke a fost inclus în Hollywood Walk of Fame în 1993 și în Television Hall of Fame în 1995. În 2017, a primit Britannia Award pentru excelență în televiziune, ocazie cu care și-a cerut iertare membrilor BAFTA pentru „cel mai atroce accent Cockney din istoria cinemaului” în rolul Bert din „Mary Poppins”.