Actorul Dick Van Dyke, la 100 de ani: Vreau să trăiesc mai mult. Femeie care-i dă energie
- Maria Dima
- 13 decembrie 2025, 14:43
Actorul american Dick Van Dyke, celebru pentru rolurile din „Mary Poppins” și „Chitty Chitty Bang Bang”, își sărbătorește cea de-a 100-a aniversare pe 13 decembrie 2025, potrivit DPA. Născut în West Plains, Missouri, Van Dyke și-a descoperit pasiunea pentru divertisment de la o vârstă fragedă, după ce a vizionat filme cu Stan și Bran la cinematograful local.
De la radio la Broadway și la televiziune
Cariera sa a început ca prezentator de radio, iar popularitatea obținută i-a adus un contract cu postul CBS. Van Dyke a devenit cunoscut pe scară largă prin rolul din musicalul „Bye Bye Birdie”, pentru care a primit premiul Tony în 1961. În perioada 1961-1966, a jucat în sitcomul „The Dick Van Dyke Show”, care l-a consacrat ca vedetă de televiziune. Ulterior, a avut succes și cu serialul „Diagnosis: Murder” (1993-2001).
Van Dyke, plin de vitalitate la 100 de ani
Van Dyke a declarat pentru „Good Morning America” că, deși a interpretat adesea personaje de bărbați în vârstă furioși sau arțăgoși, viața sa reală este diferită. Actorul continuă să danseze, chiar dacă s-a accidentat la un picior recent. „Încă încerc să mai dansez”, a spus el.
Soția sa, Arlene Silver, cu 46 de ani mai tânără, l-a ajutat să se mențină activ și tânăr. Cei doi s-au căsătorit în 2012, într-o capelă din Malibu, unde locuiește actorul. Silver a declarat că este „un privilegiu și o onoare” să aibă grijă de Van Dyke și să îl facă fericit.
„100 de ani nu sunt de ajuns. Vrei să trăiești mai mult, ceea ce și intenționez să fac”
Evenimentele dedicate zilei de naștere a actorului includ un flash mob în Malibu. Van Dyke este de asemenea subiectul unui nou documentar și a lansat cartea „100 Rules For Living To 100: An Optimist's Guide To A Happy Life”. Actorul a afirmat: „100 de ani nu sunt de ajuns. Vrei să trăiești mai mult, ceea ce și intenționez să fac”.
Dick Van Dyke a fost inclus în Hollywood Walk of Fame în 1993 și în Television Hall of Fame în 1995. În 2017, a primit Britannia Award pentru excelență în televiziune, ocazie cu care și-a cerut iertare membrilor BAFTA pentru „cel mai atroce accent Cockney din istoria cinemaului” în rolul Bert din „Mary Poppins”.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.