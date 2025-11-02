Actorul american Lee Weaver a murit la 95 de ani. O carieră de 60 de ani în cinematografie și teatru

Lee Weaver, actor cu o carieră de șase decenii și peste 140 de roluri în teatru, film și televiziune, a murit la domiciliul său din Los Angeles pe 22 septembrie, scrie Forbes. Avea 95 de ani. Familia a anunțat decesul printr-un comunicat în care a spus că artistul „a țesut bucurie, profunzime și reprezentare în fiecare rol pe care l-a interpretat și în tot ceea ce a făcut”.

Din relatările colegilor și din felul în care și-a purtat cariera, Lee Weaver pare omul „cald și ferm” în același timp: discret, dar profund, cu simț al umorului și o eleganță fără ostentație. Avea reputația unui profesionist generos, care își lua timp să îi îndrume pe cei mai tineri și să le deschidă uși, nu doar să le dea sfaturi. Versatil pe ecran, în viața de zi cu zi era consecvent și loial – același respect pentru parteneri, echipă și public.

Pentru el, munca avea și o dimensiune civică: a pledat constant pentru o reprezentare mai bună a actorilor de culoare, cu un ton răbdător, dar neclintit. În esență, o prezență caldă și stabilă, care îmbina bucuria jocului cu conștiința responsabilității.

Născut la 10 aprilie 1930, în Fort Lauderdale, Florida, Weaver și-a început parcursul artistic în anii 1950 pe scenă, înainte de a trece la televiziune. Primul său rol pe micul ecran a venit în serialul de aventuri „Sheena, Queen of the Jungle” (1955–1956), într-un arc de șase episoade. În deceniile următoare, a devenit o prezență familiară în producțiile TV, cu apariții în „Good Morning World”, „I Spy”, „The Wild, Wild West”, „Mannix”, „Julia” și „The Bill Cosby Show”.

În anii ’70 și ’80, Weaver a continuat să fie extrem de activ, cu roluri invitate în zeci de seriale, între care „Nanny and the Professor”, „That’s My Mama”, „Kojak”, „Sanford and Son”, „The Blue Knight”, „Soap”, „Good Times”, „The Jeffersons” și „The Fresh Prince of Bel-Air”. A avut roluri recurente în drama „Flamingo Road” și în „Hill Street Blues”, iar între 1986 și 1987 a fost membru al distribuției principale în sitcomul „Easy Street”, cu Loni Anderson.

Pe lângă munca din televiziune, Weaver a jucat în filme notabile precum „How Stella Got Her Groove Back” (1998), „O Brother, Where Art Thou?” (2000), „Donnie Darko” (2001) și „The 40-Year-Old Virgin” (2005). Recent, a apărut în două episoade ale comediei Netflix „Grace and Frankie”, cu Jane Fonda și Lily Tomlin. A activat, de asemenea, ca actor de voce.

Dincolo de ecran, Lee Weaver a fost apreciat pentru mentoratul acordat artiștilor tineri și pentru advocacy-ul său constant privind o mai bună reprezentare a actorilor de culoare la Hollywood.

Lee Weaver a fost însoțit în acest ultim drum de soția sa din ultimii 54 de ani, actrița Ta-Tanisha (cunoscută din „Room 222”), și de fiica lor, Leis La-Te. Familia a solicitat discreție în aceste momente, scrie Forbes.