Activiști de mediu au vandalizat o replică a unei mumii egiptene. Indivizii au mâzgălit mesajul „Justiția climatică”. Video

La Muzeul Egiptean din Barcelona a avut loc un atac împotriva exponatelor culturale, în semn de protest față de inacțiunea guvernelor în cauza încălzirii globale. Două persoane au stropit o vitrină cu un lichid vâscos din sticle de Coca-Cola. Se credea că lichidul ar fi fost suc de sfeclă roșie.

Cei doi tineri activiști, un bărbat şi o femeie, aparţinând colectivului Futuro Vegetal, au stropit vitrina, apoi pereţii, folosind sticle de plastic de Coca-Cola. Ei au arborat apoi un banner mare cu mesajul „Justiţia climatică”, denunţând un „COPCA COLA” cu referire la reuniunea de la summit-ul COP27 privind clima de la Sharm el-Sheikh, Egipt, şi Coca-Cola, sponsorul oficiali al conferinţei.

Gigantul băuturilor răcoritoare este denunţat de multe ONG-uri de mediu pentru activităţile pe care le consideră poluante în întreaga lume, în special din cauza producţiei masive de sticle de plastic.

„Politicienii nu ne vor scoate din această situație, această urgență climatică”, a spus unul dintre activiști. Ce vrem noi? Dreptatea climatică! Cand o vrem? Acum! au scandat.

Climate activists from @FuturoVegetal threw fake blood and oil on exhibitions at the Egyptian Museum of Barcelona to protest Coca-Cola’s sponsorship of the #COP27 climate conference being held in Egypt 👇 pic.twitter.com/ziSkRAWTvA

— Euronews Green (@euronewsgreen) November 14, 2022