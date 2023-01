Acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între DNA și Sorin Mîndruțescu, fostul director Oracle, a fost respins

La sfârșitul lunii decembrie 2022, Tribunalul București a respins acordul de recunoaștere a vinovăției semnat în fața procurorilor DNA de Sorin Mihai Mîndruțescu, fostul șef al multinaționalei IT Oracle România.

Motivul invocat a fost că posibilitatea de condamnare pentru mai multe fapte de luare de mită de care era acuzat a expirat în noiembrie 2021. Mîndruțescu recunoscuse că a primit mită în valoare de aproape 570.000 de euro de la șefii altor companii private pentru a reduce prețul licențelor informatice pe care mituitorii intenționau apoi să le vândă instituțiilor publice.

Cazul a fost primul în care au fost implicate mite date și primite între companii private. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, circuitul mitei investigat de procurori vizează reprezentanți/angajați ai administrației publice de stat sau locale.

Acord respins de Tribunalul București

Potrivit Luju.ro, nu doar condamnările pot fi anulate pe motiv că faptele au s-au prescris, ci și acordurile de recunoaștere a vinovăției, ca cel din dosarul fostului director al companiei Oracle, Sorin Mihai Mindrutescu.

Prin sentința 1436 din 21 decembrie 2022, pronunțată în dosarul 15161/3/2022, judecătorul Alexandru Bogdan Dari de la Tribunalul București a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției semnat de Sorin Mîndrutescu și DNA. În motivare se arată că termenul de prescripție expirase la momentul încheierii acordului.

Trebuie remarcat faptul că DNA a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției chiar și după Decizia 358 din 26 mai 2022 a TCR, care prevedea în mod clar că în perioada 2018-2022 nu există un termen special de prescripție și că toate cauzele aflate în curs de investigare sau în curs de soluționare de către instanțele de judecată ar trebui să fie închise dacă termenul general de prescripție a expirat.

Fragment din conținutul acordului de recunoaștere a vinovăției

In baza art. 91 C.pen., se dispune ca individualizarea executarii pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare sa se faca sub forma suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. In baza art. 92 alin. 1 C.pen. se stabileste pentru inculpatul ########### ##### ##### un termen de incercare de 4 ani.

In baza art. 93 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere stabilit, inculpatul ########### ##### ##### se va supune urmatoarelor masuri de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a, b, c, d, e care vor fi comunicate Serviciului de Probatiune competent conform art. 94 C.p., si anume:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte in prealabil, schimbarea locuintei, si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta;