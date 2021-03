Accidentul din cartierul Andronache. Anunţ care doboară familiile îndoliate. Într-o intervenţie la Antena 3, tatăl Raisei, fetiţa de 6 ani ucisă în accident, a declarat că decizia magistraţilor nu i se pare normală. Amintim că bărbatul chemat la audieri ar fi agresat-o fizic pe şoferiţă la puţine clipe după producerea groaznicului accident din cartierul Andronache.

Accidentul din cartierul Andronache. Anunţ care doboară familiile îndoliate

„Nu cred că este în regulă să facă aşa ceva, pentru că băiatul a înnebunit pe loc. Este ceva normal. El acum se duce la psiholog pentru a-şi reveni. Noi luăm pastile. Nu suntem de piatră.

Nu vreau niciun ban de la doamna care a ucis fata. Vreau doar să facă puşcărie. Banii nu-mi vor aduce fata înapoi. Am auzit că şoferiţa locuieşte la câteva case de locul accidentului. Eu nu am văzut cine a fost atunci (n.r. cine a agresat-o). Am văzut doar copilul meu mort”, a declarat tatăl Raisei

Despre acest subiect a vorbit şi mătuşa Raisei: „Fratele fetiţei ucise se aştepta din prima zi să fie chemat la audieri. Legea îl consideră vinovat, dar criminala stă în arest la domiciliu. Vrem să se facă dreptate. Vrem să se facă justiţie.”

La 28 februarie, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, Rodica Nițescu, declara pentru DC NEWS că în acest caz erau deschise două dosare penale. Unul pentru ucidere din culpă, altul pentru lovituri și alte violențe.

Anchetatorii anunţaseră audierea fratelui

Anchetatorii așteaptau să se finalizeze cele două înmormântări pentru a trece la audierea rudelor celor două fete decedat.

„Pe 27 februarie, în jurul orei 15:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe str. Mențiunii.

Din primele informații, conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Mențiunii ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp iar din impact autovehiculul a fost proiectat în gardul unui imobil unde a accidentat doi minori care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului rutier, atât conducătorul auto cât și pasagerul au fost transportați la spital pentru îngrijri medicale.

Urmare evenimentului rutier, mai multe persoane ar fi exercitat violențe asupra conducătorului auto și pasagerului, fapt pentru care în cauză se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt efectuate de Secția 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, transmitea Brigada Poliţie Rutieră despre accidentul înregistrat la 27 februarie.