Accidentare „horror” la Jocurile Olimpice. Spectatorii au închis ochii să nu vadă scena de groază. Video

Nina O’Brien a fost victima unei grave accidentări pe pârtie, în timpul probei de slalom uriaș. Luni, în timpul competiției ea a căzut și a suferit o dublă fractură deschisă de tibie şi peroneu la piciorul stâng. Anunțul a fost făcut de Federaţia americană de schi, care a precizat că sportiva a fost dusă la un spital pentru îngrijiri.

În vârstă de 24 de ani, Nina O’Brien a căzut în ultima parte a manşei secunde a probei de slalom uriaş.

Jurnaliștii publicației The New York Post au caracterizat accidentarea suferită de sportiva din Statele Unite drept „horror”. Aceasta și-a prins piciorul stâng sub ea, în căzătură și s-a îndoit. Sportiva a fost scoasă pe targă de pe pârtie. Iar accidentarea s-a a provocat panică în rândul spectatorilor și a oficialilor prezenți la fața locului. Aceștia au fost surprinși în imagini acoperindu-și fețele cu mâinile, îngroziți de imagine.

Ulterior, un purtător de cuvânt al Federației de Schi din Statele Unite ale Americii a precizat că sportiva este conștientă după accidentare și a răspuns stimulilor externi. El a arătat că primele ei cuvinte au fost legate de cursă

„Ea este foarte puternică, e o luptătoare. A fost îngrijorată doar pentru că s-a întârziat cursa și a întrebat cât de repede a schiat”, a spus purtătorul de cuvânt.

Sportiva va fi transportată în Statele Unite

Oficialii Federației Americane de Schi prezenți la Jocurile Olimpice au dat asigurări că sportiva a primit toate îngrijirile de care avea nevoie într-un spital din zonă.

„Ea (Nina O’Brien) a fost transportată la un spital din Yanqing unde a fost realizată procedura de stabilizare”, au precizat reprezentanții Federației americane de schi.

Oficialii americani au afirmat că sportiva urmează să fie transportată în Statele Unite, unde va beneficia de examene suplimentare și de îngrijiri medicale specifice.

„Ea va reveni în Statele Unite pentru examene suplimentare”, au adăugat oficialii din cadrul Federației, fără a mai oferi și alte detalii despre situația sportivei.

Reprezentanții Federaţiei americane de schi de la Beijing au dat asigurări, însă, într-un comunicat de presă că Nina O’Brien a primit „excelente îngrijiri din partea medicilor din Yanqing”.

Proba de slalom uriaș de la Jocurile Olimpice de la Beijing a fost câștigată de o sportivă din Suedia, Sara Hector.