Accident tragic în showbiz-ul românesc. A ajuns la spital cu arsuri grave: Asta îi mai trebuia acum You sent Ok

În urmă cu 2 zile, Viorel Lis a pornit un radiator și adormit cu picioarele pe el. Acesta a ajuns de urgență pe mâna medicilor. A suferit arsuri grave. Fostul edil al Capitalei încă se află sub supravegherea medicilor de la Spitalul Florească. Soțul Oanei Lis a povestit că i s-au vindecat rănile, dar va avea mult de tras din cauza neatenției lui.

„Am probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis, pentru Star Magazin.

Problemele se țin scai de Viorel Lis

Căldura și apa caldă sunt o problemă cu care se confruntă majoritatea oamenilor din București. Viorel și Oana Lis au fost nevoiți să apeleze la diverse metode pentru a suporta frigul de afară. Acest lucru a venit la pachet cu situații neplăcute.

”Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adomit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital. Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile”, a povestit Oana Lis.

Pe lângă acest incident, Viorel Lis a întâmpinat mai multe probleme. Acesta nu mai are putere să se ridice din pat. Fostul edil s-a confruntat cu un AVC (accident vascular celebral) și are diabet.

„Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Întră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte”, ne-a mai spus Oana, potrivit Click.