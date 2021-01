Un pacient ars a fost întors din drumul spre Belgia, din cauză că avionul s-a defectat.

Un avion Smurd care trebuia să transporte un pacient ars în Belgia, a fost întors din drum. Rănitul este în stare gravă și așteaptă de o săptămână să fie transferat în Belgia.

Bărbatul, din Iași, cu arsuri grave așteaptă de o săptămână să fie transferat în străinătate pentru tratament. Familia a reușit să obțină un loc la o clinică însă lucrurile se mișcă greu. El a suferit arsuri pe 70 la sută din suprafața corpului, după ce s-a electrocutat miercuri, 20 ianuarie, la locul de muncă. Acesta lucra în triajul CFR Port și a urcat să verifice un vagon, când a fost electrocutat.

Întârzierea transferului se datorează autorităților care nu reușesc să elibereze documentele necesare într-un timp optim.

În cele din urmă, după ce s-au rezolvat chestiunile birocratice, au intervenit alte probleme, cele de transport. Mai întâi, avionul cu care trebuia transferat a fost ținut la sol din cauza vremii. Joi, a intervenit o defecțiune, aeronava s-a depresurizat și a revenit pe aeroport imediat după decolare.

„Nici nu știu exact care este starea lui în momentul asta. Dimineață era stabil, detubat. Am fost înștiințată că la 7:40 au plecat din București și o să ajungă undeva la Timișoara să alimenteze. După aceea se îndreaptă spre Belgia. Acum m-au sunat să îmi spună că se întoarce din drum pentru că au defecțiuni tehnice la acest avion”, a declarant soția pacientului pentru Antena 3.

Pacient ars întors din drumul spre Belgia

Femeii îi vine greu să creadă că nu a existat un alt avion cu care soțul ei să fie dus la clinica de specialitate.

„Eu sunt aproape sigură că acest avion a fost defect și din acest motiv nu a fost transportat. Nu că nu a fost stabil, a fost stabil de a doua zi. Soțul meu putea fi transferat de a doua zi. Oamenii ăștia i-au mâncat din zile. Sunt în situația asta disperată acum pentru că ei nu au fost în stare. Nu au găsit altă formulă.

Statul Român nu are decât un amărât de avion care se întoarce din drum în situații din astea nenorocite. I-au pus în pericol și pe cei care au plecat cu el, echipajul care a plecat cu el. Să se întoarcă din drum?! E posibil așa ceva? Este strigător la cer! Și acum îl duc la Floreasca, deci o luăm de la capăt. Și nu există altă variantă. Mi s-a transmis că nu este alt avion”, a spus aceasta.

Pacientul are arsuri pe 70% din corp

Pacientul ars are nevoie urgentă de îngrijiri și tratament din cauză că arsurile i-au afectat 70% din pielea corpului. Medicii români l-au pansat și l-au ținut sub supraveghere, așteptând să fie dus în Belgia.

„Nu s-a intervenit deloc pe răni. A fost doar pansat, nu au ce să facă altceva. Oamenii nu au. Sunt cu mâinile goale medicii în țară asta. Nu au cu ce să lucreze. Nu are piele. El are arsuri pe 70% din corp. Din acest motiv era urgent de transportat. Nu poți să ții un om cu asemenea arsuri într-un spital, cât să-l țin? Săptămâni în șir, o luna? Dacă se întâmplă ceva cu soțul meu cine răspunde? Eu am făcut tot ce este omenește posibil. Dar sunt un om, un număr de ordine pentru ei, atât”, a mai spus soția, la Antena3.