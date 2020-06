Brigada Rutieră din Capitală a anunțat că un accident tragic a avut loc Calea Văcărești din direcția Șoselei Mihai Bravu către Piața Sudului, unde un motociclist a lovit mortal un copil de 10 ani.

Potrivit anchetatorilor, copilul voia să meargă la ștrand împreună cu cinci prieteni. La un moment dat, cei cinci prieteni au vrut să grăbească pasul iar la o intersecție nu au ținut cont de culoarea roșie a semaforului. Traversând pe culoarea roșie a semaforului, un motocivlist, în vârstă de 40 de ani, a lovit un băiat chiar pe trecerea de pietoni.

„La noi era verde, deci logic semaforul era roşu. Nu îi cunoşteam, eu am fost pe a treia bandă, i-am văzut, claxon, frână…”, spune un martor.

„Motociclistul cred că venea cu viteză, am auzit „poc”, motociclistul acolo, cred că s-a rostogolit de bordura asta, motociclistul acolo… copilul acolo. A venit o doamnă şi a încercat să îl resusciteze”, a spus un alt martor

Tatăl motociclistului spune că fiul său are răni grave: „Are mâna şi piciorul rupte. Eu am venit când am aflat, să iau motocicleta, fiul meu e la spital. Toată lumea spune că era roşu, asta e nenorocirea, era roşu şi copiii aia au rupt-o la fugă şi unul care n-a apucat să treacă… a rămas în spate şi l-a lovit”.

Totul s-a petrecut la stația STB Pridvorului transmite Brigada Rutieră.

La fața locului au sosit de urgență echipaje ale poliției, dar și un echipaj sanitary pentru a intervene ca să salveze viața copilului. Din păcate la sosirea echipajului sanitar, copilul era deja mort.

În prezent, traficul este restricționat pe Calea Văcărești, sensul Șoseaua Mihai Bravu către Piața Sudului.

Bărbatul a fost proiectat de pe motocicletă și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier, potrivit cancan.ro