Accident tragic la Bacău. Trei angajați au murit sub un acoperiș prăbușit

Accident tragic la o fermă din județul Bacău, unde trei bărbați au murit sub dărâmături. Cei trei se aflau într-un depozit de cereale, în podul căruia se afla o cantitate foarte mare de porumb. La un moment dat, sub presiunea greutății, planșeul podului s-a prăbușit, iar cei trei au fost prinși sub ruine.

La faţa locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, o autospecială de descarcerare, containerul de căutare-salvare şi două ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. Autoritățile au intervenit, de urgență, însă nu au putut face mare lucru pentru salvarea muncitorilor. Acest accident tragic s-a încheiat cu moartea a trei oameni. Lucrătorii ISU i-au scos pe cei trei de sub ruine, însă nu au putut fi salvați.

„Ajunse în teren, echipajele operative au acţionat pentru extragerea persoanelor prinse sub dărâmături. Acestea au fost extrase succesiv, în stare de inconştienţă, fiind predate echipajelor medicale pentru efectuarea manevrelor de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, cele trei victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, a anunţat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ema Tereş.

Poliţiştii au deschis oanchetă în acest accident tragic din Bacău. Cercetările se fac sub coordonarea procurorului criminalist în cadrul unui dosar penal privind infracţiunea de ucidere din culpă.

Știre în curs de actualizare.