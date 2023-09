Accident grav pe Autostrada A1. Traficul este restricționat pe sensul de mers spre Capitală

Accident rutier grav pe Autostrada A1 în dreptul localității Ciorogârla. Un autoturism a fost complet strivit între două TIR-uri. În primă fază salvatorii nu au putut identifica numărul victimelor. Până în acest moment au fost confirmate cinci decese. Însă nu este exclus ca numărul victimelor să crească dat fiind faptul că mașina a fost complet distrusă. Autoturismul prins între cele două autocamioane avea 8+1 locuri.

Polițiștii Brigăzii Autostrăzii A1 au fost solictați în cursul dimineții, în dreptul localității Ciorogârla pe sensul de mers Pitești-București. Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au depistat un accident rutier în care au fost implicate două auto-trenuri și un autoturism 8+1.

Echipajele au extras două persoane din cel de-al doilea autoturism și dintr-un TIR. Una din victime a fost transportată cu ambulanța aeriană SMURD la Spitalul Floreasca din Capitală. A doua victimă a fost îngrijită la fața locului, urmând să fie transportată cu ambulanță la o altă unitate medicală. Din fericire, unul din șoferii TIR-ului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Traficul este blocat momentan. Circulația rutieră este deviată pe sensul către București, de la kilometrul 23 spre Bolintin Deal.

„În autoturismul de culoare albastru a fost o persoana incarcerata. In TIR-ul de culoare galben a fost găsit șoferul, descarcerat in urma cu scurt timp, conștient. In TIR-ul gri a fost gasit soferul, fara probleme medicale. Între cele doua TIR-uri este un vehicul, deformat in mare masura, in interiorul căruia nu se poate determina numarul de persoane”, a transmis ISU București.