International Accesul chinezilor în NASA, suspendat. Începe o nouă cursă spațială







NASA a anunțat recent restricții pentru cetățenii chinezi, chiar și pentru cei cu vize valide, care participau anterior la programele sale.

Decizia evidențiază tensiunile crescânde dintre Statele Unite și China în cadrul competiției internaționale pentru cucerirea spațiului și accelerează percepția unei noi curse spațiale.

Conform declarațiilor oficiale, NASA a luat măsuri interne care vizează limitarea accesului fizic și digital al cetățenilor chinezi la facilitățile, materialele și rețelele sale, pentru a proteja securitatea programelor spațiale americane.

Purtătoarea de cuvânt Bethany Stevens a declarat pentru AFP că aceste restricții includ blocarea accesului la sistemele IT și interzicerea participării la întâlniri interne.

Anterior, cetățenii chinezi puteau contribui ca studenți sau contractori la proiecte de cercetare, fără a ocupa posturi oficiale în NASA.

Măsurile adoptate pe 5 septembrie au venit ca urmare a deciziei agenției de a elimina brusc accesul unor persoane, care au confirmat schimbările sub protecția anonimatului.

Oficialii americani afirmă că această restricție nu vizează colaborarea științifică globală în mod general, ci protejarea tehnologiilor sensibile, mai ales în contextul proiectelor legate de programul Artemis și explorarea Lunii.

Programul Artemis, continuarea misiunilor Apollo, urmărește o aterizare pe Lună în 2027, însă s-a confruntat cu întârzieri și depășiri de costuri.

China, în schimb, țintește o misiune lunară până în 2030 și a reușit să respecte mai bine termenele anunțate.

NASA a subliniat că restricțiile nu împiedică cercetarea internațională, dar prioritizează securitatea informațiilor tehnologice sensibile.

În cadrul conferinței de presă, administratorul interimar Sean Duffy a menționat: „Suntem într-o a doua cursă spațială. Chinezii vor să ajungă pe Lună înaintea noastră. Nu se va întâmpla.”

În paralel, China pregătește și o misiune pentru aducerea primelor probe de pe Marte până în 2031, în timp ce SUA se gândesc să înlocuiască misiunea de prelevare a probelor de pe Marte, planificată în colaborare cu Agenția Spațială Europeană, cu o misiune cu echipaj uman.

Această decizie NASA reflectă nu doar preocupări de securitate, ci și schimbări strategice în politica spațială globală.

Pe termen lung, restricțiile ar putea accelera dezvoltarea programelor chinezești independente și consolidarea tehnologiilor autohtone.

Analistii estimează că rivalitatea SUA-China în spațiu va influența și prioritățile bugetare, cooperarea internațională și chiar politica de recrutare a agențiilor spațiale.

Pe plan regional, măsurile NASA întăresc percepția că explorarea spațială nu mai este doar o aventură științifică, ci și un instrument geopolitic, iar accesul cetățenilor străini la tehnologii sensibile va rămâne strict controlat.

Efectele deciziei vor fi monitorizate de întreaga comunitate științifică și guvernele implicate în programe lunare și marțiene.